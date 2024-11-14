美國第三季家庭債務衝上近140萬億破紀錄

外媒報道，上季美國家庭債務升至新高，收入增加令許多消費者有能力處理債務，但低收入群體則有財務緊張迹象。

根據紐約聯儲銀行數據，上季抵押貸款、汽車貸款、信用卡及學生貸款上升，推動整體消費者債務達17.9萬億美元(約139.62萬億港元)新紀錄。聯儲局研究員表示，家庭收入總額增長超過債務增長，不過年輕消費者及低收入人士面臨的壓力更大。

紐約聯儲銀行經濟研究顧問Donghoon Lee表示，雖然名義家庭債務餘額繼續向上，但收入增長超過債務，本季債務拖欠趨勢見緩和，不過逾期率仍高企，反映許多家庭面對壓力。

房屋淨值貸款餘額連續10季上升，達到3,870億美元；信用卡貸款餘額增加240億美元，至1.17萬億美元；信用卡帳戶數量達到破紀錄的6億個；汽車貸款餘額增加180億美元，至1.64萬億美元；學生貸款餘額增加210億美元，至創紀錄的1.61萬億美元。此外，在家庭債務中佔比最大的抵押貸款餘額，更升至創紀錄的12.6萬億美元。

消費者債務增加，拖欠率也較第二季輕微上升。第三季約有12.6萬名消費者的信用報告被添上破產標記，整體而言，有3.5%的未償還債務處於拖欠階段，比第二季的3.2%略高。