廣州南站ICC‧峻鑾加推10伙在港發售　入場價325萬

樓盤來港銷售以來反應熱烈，近日錄得「一客兩食」個案，涉資逾1,200萬元。該港人買家購入一伙建築面積約1,740方呎四房兩套樓王單位自用，同時購入一伙建築面積約1,020方呎三房一套單位作長線投資。

是次加推的10伙D1幢第3號價單單位，涵蓋三房一套至四房一套戶型，建築面積約1,020至約1,320方呎，折實平均每方米樓價約39,688元，三房一套單位入場價由約325萬元起，而四房一套單位入場價由約498萬元起，所有單位配全屋裝修，港人買家收樓後即可入住，有信心是次加推單位再度迅速沽清。

早前項目宣布引進佔地逾3,000方米的公辦幼稚園─廣州市番禺實驗幼兒園，規劃12個教學班，園區毗鄰峻鑾D區，步行即達。廣州南站為大灣區的門戶樞紐，交通網絡四通八達，近期多條城際線路如肇佛廣莞惠等陸續通車，號稱「機場快綫」的廣佛環線(東環)將於明年通車，約30分鐘通達白雲機場。東曉南快速幹線亦將於明年通車，與廣州核心城區的距離拉近，「15分鐘生活圈」逐步兌現。