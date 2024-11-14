巴克萊：內地或再推一籃子刺激措施 涉10萬億人幣

巴克萊研究團隊發表環球市場展望報告，指內地依然有可能以漸進方式推出反周期刺激政策，而並非市場所尋求的「火箭筒」式大規模刺激。此外，美國前總統特朗普當選料增加經濟增長下行壓力，惟美國如何以及幾時頒布貿易及關稅政策仍屬未知之數。內地預計將再推出5萬億至10萬億元人民幣(下同)財政刺激計劃，並且將分階段實施。

財政政策仍具調整空間。首先，內地儲蓄率較高，以及公眾對主權信貸有信心，因此讓政府有足夠能力在不大幅提高利率下發行更多債券，並認為內地仍有空間可調動公共部門資產以釋放財政空間及刺激政策。

巴克萊預期，明年可能推出的財政方案包括，設立規模為1萬億至2萬億元的股票市場穩定基金；設立1萬億至2萬億元的專項基金，用於支持具有重大戰略意義的項目，如能源、交通等重大基礎設施項目及高科技製造業投資項目。

另一方面，投入1萬億至2萬億元支持消費，方式可能包括更多消費補貼、向弱勢群體發放現金，以及與廣泛目標相關的政策，如人口相關，如為多孩家庭給予更多補貼來鼓勵生育，並在養老、醫療及教育等領域提供更多支持。以及1萬億至3萬億元中央政府主導的房地產穩定基金；此前，預計政府將正式批准部分年度地方政府專項債，用於購買閑置土地及存量商品房，並支持棚戶區改造；最後向大型銀行注資1萬億元。

該行又認為，內地可能在12月中旬召開的中央經濟工作會議上，釋放財政政策加碼訊號，基於基本預測，將在明年3月全國人大會議宣布，將2025年的財政赤字率從2024年的國內生產總值(GDP)的3%水平，提高到3.5至4%；將明年地方專項債券額度從2024年的3.9萬億元，提高到4萬億至4.5萬億元；准增發1萬億至2萬億元(特別)國債以實施財政刺激，支持消費及戰略性重要項目。

該行維持先前貨幣政策預測，預計人行將再次減息0.3厘，即在明年中前，將7天期逆回購操作利率降至1.2厘，並預計存款準備金率將下調2至3個百分點，以便於政府債券的發行。

至於經濟增長前景，鑑於自2018年以來貿易及投資環境明顯轉變，新市場更趨多元化並持續擴大，加上高科技產品競爭力增強，以及內地對新興市場和歐洲的創紀錄的綠地投資，認為內地出口擁有潛在的強勁增長動力，預計繼今年約5%的增長，出口將在明年實現3%的增長。