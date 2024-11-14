美若對華加6成關稅　外媒：Apple變苦主iPhone成本貴多...

特朗普揚言上台後，對中國入口產品徵收60%關稅，而其他國家產品課徵10至20%關稅。外媒估計，上述關稅恐令蘋果公司的iPhone成本大升，每部手機增加約216美元(1,684港元)至300美元(2,340港元)間。

報道指，特朗普在首任美國總統時期，蘋果公司獲得對中國進口商品的關稅豁免，相關產品並未受影響。若真的如特朗普競選時所講，第二任將加大對中國進口產品課徵關稅，假如Apple未能繼續享有關稅豁免，將受極大影響。

網絡分析公司Statcounter數據顯示，今年iPhone在美國手機市場的佔有率約57%。市場認為，美國逾8成智能手機來自中國進口，iPhone並未在美國大量生產。

外媒分析，每部iPhone 16的約45至50%的成本與進口有關。若對這些進口內容課徵60%關稅，相當於每部iPhone 16面臨216至240美元的稅負，有效稅率為27至30%。

因此，若蘋果公司被徵收6is1關稅，勢必降低毛利、提高售價去度過難關，iPhone恐將加價。而若蘋果公司決定吸收關稅成本、壓縮毛利，則會影響純利。無論哪種結果，該企股價都將受壓。

另有經濟學家估計，若特朗普對所有中國製造的產品徵收新關稅，下一支iPhone價格或增約300美元。