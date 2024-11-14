【打風不停市】證券業工會：93%受訪會員表示運作順利

熱帶風暴「桃芝」襲港，港股首次在8號強風停號下實施「打風不停市」。金融業界前線人員組織香港證券及期貨專業總會(HKSFPA)的調查顯示，有93%受訪會員表示運作順利。不過，有小部分反映券商及客戶曾出現交易中斷情況，比例分別為7%及3%。其會長陳志華關注惡劣天氣下銀行分行暫停營業，或影響客戶及券商存款，部分投資者或要打風前存錢到股票戶口，以應對「補倉」等突發投資需要。

另有80%表示交投量比平時少，與全日大市成交按日錄跌一致。

至於當局多次強調最關注的人生安全，有54%表示有保障，持相反意見的則有46%。陳志華指，未有業界人員反映返工遇到困難，業界普遍安排一半人手先返回公司，員工交通方面亦未反映受阻礙。

他認為，周四早上天氣未算太惡劣，今次打風下交易時間只維持一個多小時，讓業界「小試牛刀」，惟相信要等待「真正惡劣天氣」方能「見真章」。 隨着惡劣天氣會日漸頻繁，期望政府和業界準備更多應變預案，以免影響本港國際金融中心聲譽。

HKSFPA在周四(14日)網上培訓時進行即時意見調查，共提出5條二選一問題，平均回答人數為370人。