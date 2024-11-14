科大：香港需優化策略增強國際綠色金融領域競爭力

香港科技大學夥香港科技大學(廣州)發表「香港綠色金融政策研究」系列報告，指出香港必須優化其策略，以增強其在國際綠色金融領域的競爭力，發展定位為綠色及可持續債券中心。

研究團隊指出，儘管香港已推出包括「綠色及可持續金融資助計劃」及「香港可持續金融分類目錄」在內的重要舉措，若缺乏有系統的規劃及連貫一致的策略敘述，香港在邁向成為全球綠色金融中心的進程將面臨挑戰。團隊建議香港可通過進一步闡明其作為內地、西方及新興經濟體間的橋樑作用，順應國際大趨勢，借鑒各個領先綠色金融樞紐的做法，從而提升本港的綠色金融地位。

其中，制訂明確的政策，闡釋香港綠色金融的發展目標，訂立確切可行的計劃並按步落實；建立各級協調機制，促進持份者之間的合作與協同效應，相關機制需要平衡政府和市場的角色量身打造切合香港獨特的社會經濟環境的綠色標準，使金融體系更多元化，並促進與其他市場的互通性；透過加強參與國際倡議及提供誘因鼓勵更多人士接受綠色金融教育，培養人才。

研究團隊認為，將香港打造成為全球首屈一指的綠色和可持續債券中心是本港轉型為綠色金融中心的關鍵。至於促進綠色債券市場相關發展的具體行動方向，包括制定一個香港的可持續金融分類目錄框架，藉以引導不同分類標準之間的協調融和；創建綜合綠色債券原則的框架；增加發行綠色債券的誘因；發展綠色債券和綠色金融的技能框架，以及強化綠色債券相關基建。