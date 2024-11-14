領展委任冼明陽及翁郭雪梅為獨立非執董　今日生效

冼明陽現年46歲，為Vantage Point Asset Management Pte. Ltd.的董事總經理。她亦為Tovana Investment Advisors GmbH的共同創辦人兼董事總經理。

翁郭雪梅現年65歲，為豐樹工業信託管理有限公司(作為於新加坡交易所上市的豐樹工業信託之管理人)的獨立非執行董事。她亦為安盛律師事務所之顧問。

翁郭雪梅於2024年3月退休前為星展銀行有限公司資本市場集團主管及集團管理委員會成員。作為資深銀行家，她擁有超過30年投資銀行經驗，監督並領導多個區域團隊，專注於諮詢和企業融資以及籌劃和執行股權交易。