第27屆亞太區美容展昨開幕　逾2500家參展商參與

第27屆亞太區美容展周三(13日)開幕，展期內將一如以往公布作為美容界的潮流指標的「CosmoTrends趨勢報告」，主辦方之一Informa Markets業務發展總監兼亞太區美容展有限公司董事龐大為(David Bondi)表示，亞洲市場向來引領潮流，也是全球業界公認最具活力的地區，而從亞洲的消費模式可見，包括香水、護膚品及男士彩妝在內的男士美容(Malegrooming)發展迅速，並已成為新趨勢。

他引述第三方機構數據，預計到2024年，男士美容市場的銷售額將增長4.6%，而香水市場的增長勢頭更強勁，料2023年至2029年的年均增長率達5.4%。單計亞太地區的香水市場規模，2029年將達61億美元(約475.8億港元)，可見發展潛力龐大。

展會分兩部分，其中，亞太區美容供應鏈展(Cosmopack Asia)率先於12至14日在亞洲國際博覽館舉行，亞太區美容展(Cosmoprof Asia)則由13至15日在灣仔會展中心舉行。是次有逾2,500家參展商參展，主辦方BolognaFiere和Informa Markets預期有逾8萬人到場參觀。

今屆參展商來自47個國家及地區，其中89%來自香港以外地區，而會場按澳洲、美國加州、中國、法國、德國、香港、意大利、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、南非、西班牙、瑞士、台灣地區、泰國、土耳其和美國的18個國家及團體設立展館。

龐大為指出，香港營商環境國際化，而且有來自世界各地的買手。在香港設展，能為參展商提供較直接接觸中國內地市場的機會，甚至成為其進軍內地市場的跳板。另預告亞太區美容供應鏈展(Cosmopack Asia)將於明年11月11至13日在亞洲博覽館進行，而亞太區美容展(Cosmoprof Asia)則在明年11月12至14日灣仔會展舉行。

作為今次展會合作方的中國內地、香港及澳門最大的香水品牌管理公司穎通集團，其品牌總監Katy Wong表示，與對方合作，希望推動市場更認識香水、品味香水，甚至更了解香水背後的故事。在展期內將進行免費香水手作工藝班、講座等，以體驗香水活動，讓消費者知道香水市場有不同產品，包括香水、香氛等。首日人流超乎預期，每場工藝班均「爆滿」，而參加者不乏海外業界及男士。

她認為，香水市場的發展潛力大，現時公司管理逾60個香水品牌，覆蓋不同類型產品、不同價位，除了知名品牌，還有小眾品牌。

至於來自的德國展商Shazay，其行政總裁Sabine Babiel指，品牌專注於頭皮及頭髮產品，留意到消費者更着重頭髮的體驗式享受、產品質素。由於頭髮產品絕大成分是水，故旗下所有產品以純水及過濾水製作，現時已透過合作夥作，進軍內地市場，參展除了體現對合作夥伴的支持，也是宣傳品牌、探索新客群的機會，透露首日已接獲很多查詢。

另外，澳洲展商Amka帶了4個品牌來港，公司銷售及發展主管Tanita Le Roux指出，公司專於化妝品，時下消費者愈來愈喜愛化妝美術，因而集中在彩妝品牌BRONX COLORS，同時安排彩妝師及4位模特兒在場，展示人體彩妝的效果，並吸引多與會人士參觀。