大埔雲滙兩房打風下劈至808萬沽 揸半年帳蝕43萬

二手業主繼續睇淡後市蝕賣。大埔雲滙兩房單位，風球懸掛下劈價至808萬元沽出，原業主僅持貨逾半年即沽，帳面已蝕43萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原王秀芬表示，鰂魚太古城於本月交投持續暢旺，屋苑寧安閣高層E室，實用面積約580方呎，兩房則王，用家在3號風球下單位亦沒有漏水等問題，以800萬元購入，呎價約13,793元。

●利嘉閣陳家豪稱，鰂魚涌康怡花園N座高層10室，實用面積約466方呎，兩房間隔，新買家為區內客，單位原先叫價680萬元，最終以628萬元合理價成交，呎價約13,476元，約11年帳面僅升值約40萬元。

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九龍區

●香港置業林佩玲表示，西南九龍君滙港3座中層D室，實用面積約477方呎，兩房間隔，叫價830萬元放盤約2個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後以818萬元易手，呎價約17,149元，低市價約1%。

●世紀21家天下黎振傑指，旺角居屋海富苑海寧閣低層5室，實用面積約538方呎，望內園景，未補價第二市場以465萬元易手，呎價約8,643元，原業主於2008年5月以128萬元購入，持貨約16年帳面獲利337萬元。

●利嘉閣曾淑貞稱，紅磡海逸豪園7座高層C室，實用面積約882方呎，三房連工人套房間隔，新買家為區內客，終以1,400萬元「零議價」成交，呎價約15,873元。

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新界區

●美聯周南輝指，大埔白石角雲滙2期8座高層A2室，實用面積約501方呎，兩房連儲物室間隔，原業主一手購入後未曾入住，叫價850萬元，外區首置客議價以808萬元承接，風球懸掛下簽署買賣合約，呎價約16,128元，單位約7個月帳面貶值43萬元。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣居屋青泰苑G座中層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，新買家為區內客，單位原先於已補價自由市場叫價價450萬元，議價後以415萬元售出，呎價約10,349元。

●利嘉閣陳志偉稱，屯門豐連2座中層H室，實用面積約253方呎，開放式間隔，新買家為外區上車客，尋覓單位近半年，獲減價25萬元，終以300萬元購入，呎價約11,858元。

●祥益黃慶德表示，屯門豫豐花園13座低層E室，實用面積約568方呎，三房間，區內換樓客原住所為兩房戶，有感空間不足，因此物色三房單位，見上址有裝修，獲減價10萬元，決定以460萬元購入自住，呎價約8,099元。

●祥益謝利官指，天水圍居屋天富苑J座高層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，獲區內綠表客用家，見單位3號風球沒有漏水等問題，獲減價22萬元，未補價第二市場以416萬元購入自用，呎價約6,400元。

●美聯王偉健稱，元朗尚悅‧嶺1座低層M室，實用面積約282方呎，一房間隔，早前叫價330萬元，獲區內客洽購，議價後以311.8萬元承接，呎價約11,057元，原業主於2019年以431萬元買入，持貨約5年帳面損手119.2萬元，貶值約28%。

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水11月暫錄約44宗二手買賣，粉嶺名都1座低層D室，實用面積約454方呎，兩房間隔，於三號風球下，議價後以440萬元易手，呎價約9,692元，新買家為用家。

●中原楊頌堯表示，大埔居屋宏福苑E座中層6室，實用面積約467方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約438萬元，議價後以375萬元易手，呎價約8,030元，新買家為區內客。

●中原陳韻兒稱，火炭曉翠山莊8座中層B室，實用面積約1,354方呎，套三房及工人套房間隔，雙方議價後以1,360萬元沽出，呎價約10,044元，新買家為外區家庭客。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城34座高層B室，實用面積約707方呎，套三房間隔，放盤約5個月，叫價860萬元，累減65萬元，減幅約7.6%，以795萬元成交，呎價約11,245元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田帝堡城2座高層A室，實用面積約547方呎，兩房間隔，望山景，放盤約3個月，叫價738萬元，獲買家洽購，減78萬元，減幅約10.6%，以660萬元成交，呎價約12,066元。

●中原黎宗文表示，大圍本月暫錄約22宗二手買賣，薈蕎1翼中層A3室，實用面積約395方呎，一房間隔，去年叫價約630萬元，今年4月減至550萬元，日前議價後以513元獲承接，呎價約12,987元，原業主持貨約6年，帳面蝕讓約221萬元。

●美聯陳少鴻稱，馬鞍山嵐岸6座高層G室，實用面積約755方呎，套三房間隔，叫價1,050萬元，新買家約兩年前沽出自住物業轉租，因租金持續向上，以950萬元購入上址「轉租為買」，呎價約12,583元，單位於2016年4月以770萬元購入，約8年帳面升值180萬元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山翠擁華庭5座中層B室，實用面積約816方呎，三房間隔，望山景，放盤約1年，叫價800萬元，累減50萬元，以750萬元獲買家承接，呎價約9,191元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山嵐岸3座中層B室，實用面積約734方呎，套三房間隔，議價後以915萬元易手，呎價約12,466元，新買家為用家，原業主於2006年以482萬元購入單位。

●中原何文俊表示，將軍澳日出康城OCEAN MARINI的1B座中層B室，實用面積約547方呎，兩房間隔，另設儲物房，擁海景，最初叫價940萬元，減價132萬元或約14%，以808萬元沽出，呎價約14,771元，原業主持貨約4年半，帳需蝕讓125.6萬元，貶值約13%。

●利嘉閣溫錦駒稱，將軍澳天晉IIIA第5B座高層D室，實用面積約654方呎，套三房間隔，新買家為用家，單位原先叫價1,198萬元，議價後以1,080萬元成交，呎價約16,514元。

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