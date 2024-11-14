美股三大指數早段偏軟　迪士尼曾升逾10%

美國10月份反映物價上游的生產物價指數(PPI)按月升0.2%，撇除食品及能源的核心PPI按年升0.3%，同樣符合市場預期。令聯儲局12月減息預期升溫，但明年上任的特朗普政府勢重新加速刺激通脹，令美長債息隨即轉升。美國10年期國債孳息率曾高見4.488厘，為今年7月初以來高位。

不過，美股3大指數周四早段偏軟，道指跌41點，報43,917點；標指跌11點，見5,973點；以科技股為主的納指跌41點，見19,189點。港股夜期方面，升41點至19,482點，高水46點。

近日國際資產管理機構不斷示警，包括富蘭克林鄧普頓，均押注美國10年期國債孳息率可能升穿5厘。該機構固定收益投資總監Sonal Desai日前指出，隨着美國政府增加發債，為數萬億美元的赤字提供資金，10年期美國國債孳息率可能會攀升至5厘或以上。

巴克萊研究團隊報告指，聯儲局和歐洲主要央行將繼續維持寬鬆的貨幣政策，但美國經濟保持韌性，且關稅對商品通脹造成壓力，故預計聯儲局明年或只會有限度下調利率，同時將在今年12月減息，惟有非常强勁的市場數據才能令聯儲局在12月會議上按兵不動。

企業消息方面，華特迪士尼公布截至9月28日止的第四財季業績，錄純利4.6億美元，按年增74.24%，經調整每股盈利1.14美元，略勝市場預期的1.1美元，按年升約39.02%。季內，綜合串流媒體業務繼續改善，錄3.21億美元經營溢利，大幅扭轉去年同期的3.87億美元經營虧損，亦比第三財季的經營溢利4,700萬美元。迪士尼股價早段曾升逾10%。

不過，展望新一個財年，迪士尼的業績指引明顯保守，料經調整每股盈利僅錄高單位數增長。在綜合串流媒體業務之中，本季Disney+核心付費用戶指引，甚至按季錄溫和跌幅。截至9月底止，Disney+核心付費用戶的數目約1.22億，按季增約4%，但佔比約45%的美國及加拿大的Disney+用戶每月平均收入，按季跌約1%至7.7美元。直至2026及2027財年，迪士尼才予經調整每股盈利均為雙位數增長的指引。