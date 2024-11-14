元朗項目新一期上載樓書 北角新盤下周一推10伙招標
2024年11月14日 22:03
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風雨無阻個別新盤買家的入市意欲，周四(14日)暫錄約15宗一手買賣。元朗樓盤部署推售新一期，樓書已曝光。北角全新盤落實下周一首推10伙招標。
●元朗洪水橋滙都II 上樓書
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都II，周四(14日)上載售樓說明書至一手住宅銷售資訊網。今期項目由樓高12層的第5座及第6座住宅大樓組成，提供402伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎297至535方呎，全數單位採用開放式廚房設計，最細的一房特色戶實用面積由297方呎起。
●北角101 KINGS ROAD下周一首推10伙
宏安地產(01243)發展的北角炮台山101 KINGS ROAD，周四(14日)晚上公布首份銷售安排，落實下周一(18日)以招標形式推售10伙三房單位，實用面積549至838方呎。項目將於明日起正式對公眾開放展銷廳及示範單位，明天起收票。
●屯門NOVO LAND第3B期兩周沽55伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，本月至今(14日)已錄約55宗成交，包括是日最新以538.54萬元售出Fiskars 第2B座的6樓B室，為實用面積430方呎的兩房單位，呎價約12,524元。
●馬鞍山泓碧獨立屋11號售1億元
碧桂園(02007)等旗下馬鞍山泓碧，新近招標售出獨立屋11號，實用面積3,665方呎，設有升降機，地下為客飯廳及廚房，外連共1,581方呎的前後花園，附連私人泳池。地下及1樓共有4個套房，成交價為1億元，呎價約27,285元。做價較毗鄰獨立屋近3年前的高位下跌逾三成。資料顯示，買家為該物業的現有租客。
●啟德天瀧下周一招標賣15伙
恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作的啟德天瀧，周四(14日)上載全新銷售安排，推出15伙海景單位於下周一(18日)起招標發售。上述15伙分布於第 3座及第7座，當中包括10伙三房單位及5伙四房單位，三房實用面積介乎1,002至1,102方呎，四房實用面積為1,173方呎。該盤自上月19日起以現樓形式推售後沽出41伙，套現逾15.8億元。
●何文田名鑽兩房成交價906萬
由益兆集團控股發展的何文田名鑽，周四(14日)以906.1萬元售出7樓E室，為實用面積448方呎的兩房單位，呎價約20,225元。
●市傳大手客斥1,777萬購啟德THE HENLEY II兩伙
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY II，今(14日)售出兩伙一房，共涉逾1,777萬元，市傳兩伙由同一組買家購入。包括1座30樓G室，實用面積380方呎，成交價884.18萬元，呎價約23,268元。另一伙為1座30樓H室，以892.93萬元售出，按單位實用面積379方呎計，呎價約23,560元。該盤新近修訂部分價單，為指定單位增設「代繳從價印花稅」優惠。
●啟德天璽•海四房3,719萬元沽
八號風球除下後，個別臨海項目隨即錄得成交。新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周四(14日)招標售出第3座21樓B室，實用面積1,089方呎，屬四房雙套連私人電梯大堂間隔，成交價3,719萬元，呎價約34,151元。
●沙田星凱‧堤岸單日售出3伙
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，旗下沙田星凱‧堤岸於八號風球除下後，錄得3宗一房單位成交，套現逾2,088萬元。當中包括3座48樓F室，實用面積346方呎，成交價699.7萬元，呎價約20,223元。