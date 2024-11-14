元朗項目新一期上載樓書　北角新盤下周一推10伙招標

風雨無阻個別新盤買家的入市意欲，周四(14日)暫錄約15宗一手買賣。元朗樓盤部署推售新一期，樓書已曝光。北角全新盤落實下周一首推10伙招標。

●元朗洪水橋滙都II 上樓書

●北角101 KINGS ROAD下周一首推10伙

●屯門NOVO LAND第3B期兩周沽55伙

●馬鞍山泓碧獨立屋11號售1億元

●啟德天瀧下周一招標賣15伙

●何文田名鑽兩房成交價906萬

由益兆集團控股發展的何文田名鑽，周四(14日)以906.1萬元售出7樓E室，為實用面積448方呎的兩房單位，呎價約20,225元。

●市傳大手客斥1,777萬購啟德THE HENLEY II兩伙

●啟德天璽•海四房3,719萬元沽

●沙田星凱‧堤岸單日售出3伙

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，旗下沙田星凱‧堤岸於八號風球除下後，錄得3宗一房單位成交，套現逾2,088萬元。當中包括3座48樓F室，實用面積346方呎，成交價699.7萬元，呎價約20,223元。