東方日報B2：打風首開市　港股5連跌

港交所行政總裁陳翊庭樂見香港市場首次在惡劣天氣下正常交易，這不僅見證了香港金融界推動香港國際金融中心長期可持續發展的願景和決心，也是大家精誠合作的結果。同時非常感謝所有市場參與者及持份者的大力支持和合作，在保障人員安全的前提下，順利落實了這項重要改革。

她強調，港交所致力提升市場基礎設施和交易機制，與所有市場參與者及持份者緊密合作、共同提升香港市場的國際吸引力。

財經事務及庫務局官員則表示，金融市場運作風雨無阻，證券(包括滬深港通)及衍生產品市場運作順暢，投資者可以繼續透過電子渠道進行交易，無論結算、交收及上市等活動均全面如常進行。

他又重申，「打風不停市」是一項重要改革，標誌着香港金融市場新的里程碑。措施順利落實，讓香港市場進一步與國際接軌，提升市場活動和競爭力。港府未來必定會繼續主動作為，不斷鞏固和提升香港國際金融中心的地位。

儘管交易如常，但「桃芝」周四吹冧恒指，低開197點，早段倒升35點僅曇花一現，並跟隨A股跌幅擴大，尾市最多挫430點，低見19,392點，收市跌387點或1.96%，報19,435點，5日累插1,517點。科技指數亦5連跌，收市挫137點或3.08%，收報4,318點，更由10月初高位5,451點回落20.78%，即已陷入技術性熊市。國企指數跌157點或2.21%，收報6,973點。

美銀本月初針對亞洲區基金經理進行調查，三分之一受訪大戶對中國股票持觀望態度，預計中國經濟未來12個月走強的受訪者淨比率為45%（看好者比看淡者多45個百分點），低於10月份的61%，對內地消費開支的預期亦趨保守。說加倉日本的受訪者淨比率最高，達45%；中國雖次之，但僅得8%。