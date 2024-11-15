施羅德：亞洲本幣債蘊藏投資機遇

亞洲本地貨幣債券相較於其他主要債券市場表現出色將探討推動這一資產類別成為投資者理想選擇的關鍵因素。

過去5年來，亞洲本地貨幣債券的表現優於其他主要債券市場，展現相當的抗跌能力。根據Markit iBoxx亞洲本地債券指數，以美元計算的累積回報達到14.8%。

亞洲本地債券市場主要由政府債券和準主權發行人組成，憑藉良好的信貸指標如債務佔國內生產總值(GDP)比率、外債比率、經常帳餘額、外商直接投資，以及增長前景，擁有較高的平均主權評級。展望未來，總結了5大理由，解釋投資者為何應對亞洲本地貨幣債券抱持樂觀看法。

受惠新一輪減息周期

一、通脹回歸目標為亞洲提供減息空間，有利本幣債券。隨着美國聯儲局開啟減息周期，亞洲的利率預計將受惠，區內央行亦可能跟隨減息政策。大多數國家的通脹已回歸目標水平，實際利率開始偏高。值得注意的是，隨着聯邦基金利率的走勢變得更加明朗，印尼央行已率先於9月18日減息0.25厘至6厘。美元偏軟和市場對聯儲局進一步減息的預期，帶動亞洲貨幣轉強，使得亞洲各國央行在制訂貨幣政策時能更關注本地因素，如經濟增長、通脹和金融穩定情況。

二、隨着息差收窄，美元偏軟的潛力帶來利好。隨着聯儲局對勞動市場進一步放緩的容忍度有限，並以半厘的風險管理減息開啟減息周期，美元有回落空間，美國與亞洲的息差將逐步收窄。值得留意的是，亞洲出口商預期美元將進一步轉強，一直將其豐厚收益以美元計價。然而，隨着企業業務前景出現挑戰，愈來愈多的企業可能會將美元計價的資金轉換為本幣，預期這將支撐亞洲貨幣的表現。

三、亞洲增長前景改善提振市場風險情緒。受惠於持續的通脹回落、寬鬆貨幣政策、財政刺激措施以及科技業帶動的出口增長，亞洲的經濟增長預計將保持韌性。東南亞的前景尤其樂觀，該地區受惠於其在資訊科技(IT)、人工智能(AI)及電子產品供應鏈中的下游定位，從而帶動有利的貿易動態。整體而言，相信亞洲這一增長走勢將有助於提升亞洲各國的主權信貸評級，同時增強投資者對本地債券市場的風險偏好。

亞洲政府債認受性增

四、透過納入指數增強國際投資者認可。中國國債已經被納入3大債券指數當中，印度於6月開始被納入摩根大通全球債券指數─新興市場(GBI-EM)，而南韓將於明年11月開始被納入富時羅素世界國債指數(WGBI)。隨着環球指數供應商和國際投資者對亞洲本幣政府債券的認可程度不斷提升，這一資產類別有望吸引來自環球投資者的結構性資金流入，皆因這些投資者對該類資產的配置仍然偏低。

五、具吸引力的風險調整後回報及與其他債券市場的低相關性。過去幾年，亞洲區的通脹壓力相較於發達市場顯得更加溫和，這主要受惠於其相對嚴謹的財政政策和較傳統的貨幣政策，令亞洲利率市場的波動性較低，並在風險調整後的回報方面，亞洲政府債券優於七大工業國(G7)等其他政府債券市場。此外，與其他市場的相關性較低，使得亞洲政府債券成為分散風險的理想工具，有助於提升整體投資組合的風險管理效果。

隨着多個主要央行進入減息周期，加上美元潛在下行走勢、強勁的主權國基本面、韌性的增長前景及來自國際投資者的資本配置增加，亞洲本地貨幣債券有望繼續保持強勁表現。