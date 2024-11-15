陸秉鈞：英偉達績前再創歷史新高　值得績前追入？

在AI晶片行業中，英偉達(NVDA.US)創新的產品和強勁的業績表現，一直是全球投資者關注的焦點。公司將於本月20號美股收盤後(即香港時間21號早上的盤後時段)公布其2025財年(2024年)第三季業績。根據市場目前最新預測，英偉達第三季的總收入將達至331.25億美元，按年增長82.81%；而英偉達先前發布的業績指引約為325億美元，上下浮動2%。盈利方面，按US GAAP會計準則計算，市場預計每股收益為0.69美元，按年增長達86.39%。英偉達周三收盤價為146.27美元，按全年盈利預測推算。2025財年(2024年)預測市盈率為51.5倍。目前分析師給出的目標價格為161美元，顯示市場對英偉達股價的上升潛力持樂觀態度。

公司原來共分為四大業務，近年大家最關注的AI業務，屬於「數據中心業務」。分析師們預估英偉達2025年第三季資料中心營收將達290億美元，按年增長100%。若果此業務和總收入的預測皆正確的話，「數據中心業務」的收入比例將進一步升至87.6%，不過對比上一季的86.8%，佔比提升的速度開始穩定下來。

另一方面，「遊戲業務」的最新收入預測為30.66億美元，按年增長7.2%，此業務對公司總收入的貢獻將進一步從上一季度的9.7%，縮少至9.3%。英偉達近來進一步讓AI業務覆蓋至個人普通用家的顯示卡上，對「遊戲業務」(顯示卡收入歸類於此)長遠相信將有明顯提升，但過去一季甚至本季來說，將難見作為。

綜合分析，兩項業務尤像「主菜」和「甜品」般，佔據食客(投資者)對一餐中的大部分分數(兩者加起來佔總收入超過97%)，只要主菜(數據中心)保持合乎預期的增長，甜品(遊戲業務)不過不失的話，整餐膳食(總收入)在本季成績單是幾乎已經不出任何問題。

由於去年基數較低，三位數的百分比增長實屬意料之內，也充分反映在股價上。所以本次業績，筆者認為按年增長百分比並非大家需要太注意的地方，反而另有三個亮點值得關注：

1. 總收入的按季增長。這特別適用於當業績數字超出市場預期一定幅度後的對比(目前市場預測環比增長是10%左右，雙位數的增長能反映近來的潛在增長仍然維持顯著動力。

2. 本次財報的毛利率(以GAAP 算)。上一次為75.2%，管理層在上一次的指引中，給出本季的毛利率為75.0%，偏差範圍在+/-0.5%。較上季稍為下降。但由於下降早已「Price in」，本次大家關注的反而是毛利率會否超出這範圍內。

3. 管理層對Q4的收入指引。股價反映未來，近年來英偉達如此強勢，與管理層每次業績後給出下季的指引顯著高於市場預期有很大的關鍵。若果本次指引和此前數次結果一樣，讓市場驚喜。那麼對股價的正面刺激作用亦會較大。

英偉達股價自上次8月28號於125.599美元(下同)公布Q2業績後，一度明顯下跌，直至10月7號才升穿此水平，並且於業績前再創下6月20號當天的歷史高位，於上周五晚一度高見149.77，距離150美元只有一步之遙。由於此前Blackwell晶片延後出貨，將影響Q3的整體成績，市場對此次業績的預期稍為「放鬆」，預計「只比」上季增長10%左右(但年增長仍然相當驚人)。這或多或少解釋了為甚麼Q2業績公布後，股價出現近兩個月低沉的原因。

筆者認為，晶片延後出貨的影響，已經完全Price-in，近日股價的漲幅，筆者認為反而是市場正期待管理層以樂觀水平給予第四季的指引甚至來年的看法所導致。如果讀者對於英偉達中長期的看法非常樂觀，那麼若然股價短期回試140美元以下水平的時候，可以作投機性吸納，賭業績指引。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)