鄧聲興：中國AI晶片國產化勢必加速
2024年11月15日 07:00
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以「關稅」為經濟政策核心的美國總統當選人特朗普明年上任後，增加關稅已成市場普遍認同的必行政策，美國對華出口管制政策或有望繼續增強。
近日外媒引述消息人士指，由於有市場報告指出台積電先進人工智能(AI)晶片流入華為，美國商務部已去函台積電，針對運往中國並用於AI加速器與圖像處理器(GPU)的特定7納米或更先進的尖端晶片，實施出口管制。
台積電接到來函後，已通知受影響客戶將自本月11日起暫停供貨。報道指出，最新的出口禁令將打擊更多公司，並容許美國評估其他公司是否將晶片轉移給華為，應用於AI處理器。此舉顯示，台積電已收緊對中國客戶供應先進晶片，美國對華半導體打壓亦進一步加強。
台積電的先進晶片對近年着力布局AI的阿里巴巴(09988)等中國大型科技公司影響力較大，該消息如屬實將對半導體行業有較大影響。早前有消息指，美國眾議院本月已向美國本土、日本及荷蘭多家設備公司發出信函，要求該等公司提供按收入計算對某些國家安全或限制貿易名單上的公司的銷售情況，以及任何將製造業務從美國轉移到海外的計劃等。
力求建立自主可控供應鏈
然而，隨着中國政策面近年對半導體業的大力支持，相信國產替代及自主可控趨勢有望持續加強，料晶片國產化和進一步出口的發展空間巨大，或有助行業產業鏈實現估值修復。連同現今AI算力需求及新一輪終端AI化預期等，或促進行業迎來上升周期，龍頭企業發展值得留意。
中芯國際(00981)晶圓代工產值連續多年位列內地第一，據Counterpoint Research報告，集團在今年首兩季度的市場份額均為6%，連續兩個季度位列全球前3。集團近期公布，第三季純利按年增加58%至約1.5億美元；收入按年增加34%至約21.7億美元，按季亦升14.2%，首次單季收入實現20億美元創新高，毛利率亦重上20%之上。集團預期第四季收入按季持平至增長2%，毛利率介乎18至20%的範圍內。在多重利好因素推動下，中芯業務具發展空間。
香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)