金斯瑞生物科技附屬與禮新醫藥達成許可協議

禮新應在禮新首次發生與許可產品的開發和監管批准相關的各項里程碑事件時，向蓬勃支付若干預付款和里程碑付款。蓬勃亦有權從禮新就關於許可的任何再許可實際收到的再許可收益中獲得一定比例的收益。具體而言，就首個開發的授權產品，蓬勃將有權獲得(i)與在新藥研究申請(IND)批准後但許可產品一期臨床試驗完成前的任何再許可相關的40%的預付款和25%的其他里程碑付款，及(ii)禮新所收特許使用費(收入分成)中的25%的。

公司注意到默克公司(其在美國和加拿大以外的地區稱作默沙東)發布了一份新聞稿，稱默克和禮新已訂立獨家全球許可，以開發、生產和商業化 LM-299，這是一種禮新的在研PD-1/VEGF雙特異性抗體。根據該許可，禮新有權獲得5.88億美元的預付款和27億美元的里程碑付款。據公司了解，LM-299包含了禮新從蓬勃獲得許可的抗PD-1單域抗體。根據新聞稿，(a)擬議交易的完成鬚根據《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法案》和其他慣例條件獲得批准，(b)該交易預計將於2024年第4季度完成。