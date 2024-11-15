中國10月零售增4.8%勝預期　工業及固產投遜色　失業率降

內地公布重磅經濟指標，今年10月內地零售表現勝預期，但工業增加值及首10個月固定資產投資增長則較預期為低。

中國統計局公布，10月社會消費品零售總額45,396億元人民幣(下同)，較去年同期成長4.8%，增長速度比上月加速1.6個百分點。其中，汽車以外的消費品零售額40,944億元，增長4.9%。

今年首10個月，社會消費品零售總額398,960億元，年增3.5% ，其中汽車以外的消費品零售額359,039億元，增長3.9% 。同期，全國網上零售額123,632億元，按年增8.8%，其中實體商品網上零售額增長8.3%，佔社會消費品零售總額的比重為25.9%，服務零售額按年增長6.5%。

10月份，內地規模以上工業增加價值較去年同期5.3%，低於預期5.6%，按月比較增加0.41%。首10個月規模以上工業增加價值年增5.8%。

今年首10個月，全國固定資產投資423,222億元，以可比口徑計算，按年增長3.4%，其中民間固定資產投資下降0.3%。分領域來看，基礎建設投資年增4.3%，製造業投資增長9.3%，房地產開發投資按年減少10.3%，其中住宅投資下降10.4%至65,644億元。

就業情況整體穩定，今年首10個月，全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，按年降0.2個百分點。10月份，全國城鎮調查失業率為5%，較上月下降0.1個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間為48.6小時。

國家統計表示隨着存量政策加快落實以及一攬子增量政策加力推出，10月份國民經濟運作穩中有進，主要指標明顯回升，積極因素累積增多。但外部環境更趨複雜嚴峻，國內有效需求偏弱，經濟持續回升基礎仍待鞏固。下階段要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，紮實推動高品質發展，加速建構新發展格局，加力推動一攬子增量政策落實，鞏固和增強經濟回升向好態勢，努力完成全年經濟社會發展目標任務。