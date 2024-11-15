柏瑞投資：侵侵執政添美資產優勢　一領域將大幅受惠

柏瑞投資就特朗普執政將如何影響明年各資產類別的部署發表見解指，特朗普再次入主白宮令環球局勢更為複雜，但整體上認為特朗普勝選增強了美國資產的優勢，但對其他地區的資產構成挑戰。

柏瑞投資稱，特朗普執政可能被視為對市場短期利好，但長遠而言，激進的關稅政策和移民限制將為經濟帶來負面影響，儘管放寬其他監管限制能抵銷部分影響，而且特朗普政府可能維持龐大財政赤字，令債券孳息率保持在高水平甚至進一步上升。

除了提議對所有國家的進口徵收10%至20%的普遍關稅外，特朗普更提議對中國採取更激進的立場，徵收60%的關稅。但該行表示，考慮到中國上市公司的收入中只有一小部分與出口美國相關，關稅對中國股票的影響或有限。除中國以外，擬議關稅對新興市場亦會帶來廣泛的負面影響，這些新興市場國家（尤其是墨西哥）的風險溢價隨即上升。在歐洲，若關稅導致中國出口轉向其他市場，大量新增進口可能加劇部分領域的競爭，如汽車產業。

該行預期特朗普政府將持續推高財政赤字，從而令通脹升溫，這通常有利整體股市走高。預期美國工業將繼續受惠於三個重要長期趨勢，包括近岸外包、綠色投資和自動化。美國工業企業也可能受惠於特朗普的「美國製造」政策傾向，但對於其他地區的工業企業則可能弊多於利。

特朗普執政對金融領域的影響可能是最大，預期金融領域將大幅受惠於放寬金融監管、減稅及可能對反壟斷放寬監管。事實上，自特朗普勝選以來，銀行股已持續上漲。另一方面，特朗普對大型科技公司普遍不太友好，醫療護理行業也可能面臨阻力。

債券方面，該行認為其走勢相對較不受選舉結果影響。在已發展市場，一般對監管政策變化較為敏感的行業如醫療及科技，出現波動的機會較高。新興市場債券方面，特朗普關稅政策整體上對中國和新興市場（尤其是墨西哥）不利，因此潛在風險較高。