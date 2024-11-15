楊韻銳：港股短期弱勢難改 小米守穩呢個位可買...
2024年11月15日 11:55
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大華繼顯(香港)研究部策略師楊韻銳表示，港股近期弱勢，恒指由10月高位23,200點水平回落後，反彈動力持續減弱，並一度失守19,700點支持。他補充，聯儲局下月仍有機會減息一次，但明年新總統上任後，政策上的改變令息口走向難以預測，美元轉強，令人民幣持續貶值，不利港股走勢。另外，內地最新的經濟數據表現參差，日前推出的刺激經濟措施亦與市場有落差，投資者目前仍在觀望會否有更多扶持政策出台。走勢上，恒指下方支持在19,000點，在升穿兩萬關前，大市仍會繼續浮沉。
京東集團(09618)第3季Non-GAAP淨利潤132億元人民幣，按年增長23.9%。楊認為其業績好過預期，但市場仍然憂慮電商競爭加劇，股價周五(15日)回軟。不過，展望第4季，京東料可受惠內地家電以舊換新補貼，不妨趁績後回調吸納。至於阿里巴巴(09988)亦即將放榜，預期其內地電商業務有望回穩，可待績後再作部署。
小米集團(01810)下周一(18日)公布業績，數據顯示已連續4日錄得北水淨買入，其股價近期逆市呈強。楊韻銳預期其第3季業績有望維持增長，另外亦可留意公司對第4季展望。他指出，小米在「雙11」期間銷售表現理想，加上新推出的旗艦智能手機銷售理想，小米汽車亦有望達成全年銷售目標。若業績前後，股價回落至27元並企穩其上，相信會是入場機會，中長期目標看31.7元。