楊韻銳：港股短期弱勢難改　小米守穩呢個位可買...

大華繼顯(香港)研究部策略師楊韻銳表示，港股近期弱勢，恒指由10月高位23,200點水平回落後，反彈動力持續減弱，並一度失守19,700點支持。他補充，聯儲局下月仍有機會減息一次，但明年新總統上任後，政策上的改變令息口走向難以預測，美元轉強，令人民幣持續貶值，不利港股走勢。另外，內地最新的經濟數據表現參差，日前推出的刺激經濟措施亦與市場有落差，投資者目前仍在觀望會否有更多扶持政策出台。走勢上，恒指下方支持在19,000點，在升穿兩萬關前，大市仍會繼續浮沉。