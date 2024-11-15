港交所與恒指公司合作　下周四推滬深港通中國企業指數

滬深港通中國企業指數的成分股包括於香港、上海及深圳證券交易所上市，並可透過滬深港通買賣的80家市值最高的中國企業。這隻跨市場指數均衡涵蓋不同行業，為環球投資者提供全面而具權威性的基準，以便捕捉中國市場的投資機會。

港交所行政總裁陳翊庭表示，今年是滬深港通開通10周年，很高興與恒生指數公司達成這項合作，結合了世界領先交易所集團及區內領先指數商的專業知識。滬深港通徹底提升了香港市場的重要性和競爭力，這次推出滬深港通中國企業指數，彰顯港交所致力提升中國內地與國際市場的互聯互通機制，為投資者提供更多選擇及機遇，並讓港交所繼續發展新興業務。

她又期待與資產管理人、發行人和市場參與者緊密合作，以此指數為基礎開發更多新產品，進一步豐富滬深港通的產品生態圈，讓香港資本市場更具活力。

恒生指數公司行政總裁巫婉雯指，新指數是公司旗艦恒生中國企業指數的延伸，進一步納入符合互聯互通交易資格的大型A股，使其成為一條全面性的中國指數，有助全球投資者通過互聯互通把握中國機遇。憑藉恒指公司與香港交易所的結合優勢，以及互聯互通不斷增長的交易額，恒生香港交易所滬深港通中國企業指數的推出將進一步協助香港發揮「超級聯繫人」的角色，助內地聯通國際。

香港交易所與恒生指數公司將攜手推廣滬深港通中國企業指數，以促進香港作為中國相關投資產品的首選國際金融中心。