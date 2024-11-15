星凱‧堤岸80多伙貨尾將分階段加價　大單位租客或享置業優惠

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸今年有穩定承接，集團營銷策劃總監楊聰永表示，項目今年售出326伙，平均每日超過一宗成交，全盤已售出約94%單位，尚餘未售的80多伙將分階段加價。

同時，因應市場租客轉買需求，項目計劃為有意轉租為買的大單位租客，推出置業優惠。而項目基座商場星岸總樓面接近10萬方呎，目前出租率約六成，呎租約40多至60多港元，每月租金收入約200萬元。

集團助理營銷策劃總監符錫龍稱，樓盤於10月售出33伙，而本月已暫沽12伙。項目將於今日更新價單，5個一房單位率先加價2%。

此外，中原地產進駐項目商場設置分行，今日舉行開幕儀式。該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國連續減息兩次，本港銀行亦跟隨，配合政府早前推出的一系列利好樓市措施，整體市場氣氛逐步升溫。本月暫錄近500宗一手成交，料全月可錄約1,500宗，二手亦承接上月旺勢，整體交投氣氛將明顯回升，樓價有望於第四季回升約3%至5%。

該行大埔及新界東豪宅區高級營業董事黃澤文表示，星凱‧堤岸鄰近港鐵火炭站，吸引不少專才及內地生租客，樓盤入伙至今已錄超過400宗租賃成交，近半年錄約130宗，實用呎租約40至70元水平。