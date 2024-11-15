【一文睇清】港府將發基建零售債　即睇銀行認購優惠

港府將於本月26日起發行總額200億元基礎建設零售債券，銀行相繼推出認購優惠吸客。東網為你綜合銀行資訊，助有意申請的讀者找出最切合自己的優惠。

●滙豐

滙豐客戶認講基礎建設零售債券可獲豁免共8項收費，客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交認購申請，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、提早贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、轉貨申請手續費（於債務工具中央結算系統（CMU）與中央結算及交收系統（CCASS）之間）。滙豐為香港特區政府基礎建設零售債券的聯席安排行及配售銀行。

●渣打香港

渣打香港宣布，為客戶獲豁免多項認購基礎建設零售債券費用，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、贖回到期債券費、賣出債券費及將債券轉至渣打股票投資戶口的費用。客戶可透過網上銀行及分行遞交認購申請。

●中信銀行(國際)

中信銀行(國際)就基礎建設零售債券推出「7免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。