中電撥2.4億推社區支援計劃　包括換節能冷氣、派消費券等

據悉，總額達5,000萬元的中電綠色社區計劃設有3個資助項目，包括政府資助機構節能改善計劃為合資格的政府資助機構，提供一站式能源服務，包括免費能源審核及提供節能改善建議；變頻冷氣機更換資助計劃，資助有需要家庭更換窗口式變頻冷氣機，新冷氣較傳統冷氣用電量少約3成，預計約有1,200個家庭受惠；大廈電力安全諮詢服務。

中電消費券計劃方面，基金將於明年撥款5,800萬元繼續推行計劃，向58萬個包括低用電量住宅客戶及享有長者電費優惠的家庭派發消費券，每戶獲贈的消費券面額100港元；受惠的住宅客戶可於超過2,500間參與計劃的食肆及零售商戶使用消費券。

另外，中電會向基金撥款5,000萬元，再次推出中電基層家庭電費補助計劃，分別為5萬個基層家庭每戶提供600元的電費資助，以及為2萬個劏房住戶每戶提供1,000元的電費資助。

中華電力企業發展總裁莊偉茵表示，推動節能減碳及加速經濟復甦是全球目前最大的挑戰，香港亦不例外。中電社區節能基金將配合政府碳中和的目標，加緊各項減碳行動，積極聯繫並支援各界一齊節能減碳；同時繼續透過消費券帶動消費勢頭，進而產生乘數效應加速經濟增長。