北京•御翠園加推精選單　買家可獲專屬特別禮遇

長江實業集團旗下和記地產集團的豪宅項目北京•御翠園，開售以來銷情理想，發展商特別舉辦「感恩回饋優惠活動」，加推精選單位，買家可獲專屬特別禮遇。

項目主打城市聯排府邸及觀景高層大宅兩種戶型，城市聯排建築面積約3,710方呎，售價由2,820萬元起人民幣(下同)，觀景高層大宅包括兩款間隔，建築面積約1,500方呎三房戶型，售價由1,120萬元起，建築面積約1,990方呎的三房單位，售價則由1,420萬元起。

和記地產集團董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭表示，北京‧御翠園「戰績」亮眼，項目的熾熱銷情，進一步帶動了樓市氣氛升溫。

10⽉底以來，中央推出一籃子增量政策，配合存量政策，推動經濟持續回升向好，提升市場信心。國家稅務總局最新發布的增值稅發票資料顯示，10月北京二手樓市相當活躍，二手樓銷售收入按年增長達11%。

增量政策的「重頭戲」於11月初接連登場，本月8日全國人大常委會辦公廳舉行新聞發布會，明確增加地方政府債務限額6萬億元，用於置換存量隱性債務。財政部部長於會議上透露，目前支持地產市場健康發展的相關稅收政策已按程序報批，將於近期推出。