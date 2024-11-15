屯門上嵐一房購入4個月轉手帳賺30萬元

撤辣後二手市場再錄短炒個案。屯門上嵐一房單位，原業主約4個月前一手購入，剛收樓即以342萬元轉手，期內帳面即賺30萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯楊家俊表示，鴨脷洲南灣8座高層A室，實用面積約1,056方呎，兩房連套房間隔，以2,000.8萬元售出，呎價約18,947元。

●美聯林經國稱，赤柱富豪海灣B型單號洋房，實用面積約2,767呎，洋房設有車房及連天台，擁全海景，用家以6,300萬元承接，呎價約22,768元。

●中原姚文龍指，西環維壹高層C室，實用面積約1,208方呎，套三房連工人房間隔，享海景，最新以3,450萬元連車位沽出，呎價約28,560元，新買家為本地客。

●利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌康景花園C座高層1室，實用面積約445方呎，兩房間隔，望內園景，新買家為內地新來港定居人士，單位原先叫價540萬元，終以497萬元成交，呎價約11,169元。

●世紀21溢榮郭少玲表示，筲箕灣新成中心B座中低層7室，實用面積約291方呎，一房間隔，2023年7月放盤叫價450萬元，今年8月調整叫價至350萬元，獲投資客洽購，以316萬元承接，累減134萬元，減幅近30%，呎價約10,859元。

●中原冼子明指出，柴灣居屋康翠臺6座極高層C室，實用面積約646方呎，三房間隔，以600萬元放售，減價後以已補價自由市場價510萬元易手，呎價約7,895元。

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九龍區

●香港置業翁嘉慧指出，奧運站浪澄灣7座中層C室，實用面積約563方呎，兩房間隔，放盤約10日累減約40萬元，以760萬元連租約易手，呎價約13,499元。原業主於2013年12月以約761.7萬元購入單位，是次轉售帳面虧損約1.7萬元。

●中原吳國豪稱，紅磡海逸豪園15A座中層H室，實用面積約868方呎，四房連套房間隔，以1,313萬元沽出，呎價約15,127元。

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新界區

●祥益龍超君表示，屯門上嵐高層D室，實用面積約285方呎，一房間隔，原業主10月才收樓，新買家見單位附設發展商裝修，可即買即住，獲父母資助首期置業，以342萬元購入自住，呎價約12,000元，原業主於今年7月一手買入，約4個月帳面獲利約30萬，賺幅近10%。

●中原葉津榮表示，屯門居屋景新臺1座低層D室，實用面積約660方呎，三房連套房間隔，享山景，今年1月已補價自由市場叫價600萬元，累減92萬元，以508萬元易手，呎價約7,697元。

●祥益黃慶德指，屯門慧豐園4座低層D室，實用面積約487方呎，兩房間隔，獲區內客有明確目標，集中尋找約400萬元的私樓，前後睇了多個單位，獲父母資助首期置業，決定以393萬元購入上址自住，呎價約8,070元。

●祥益邱家邦稱，屯門海翠花園2座高層A室，實用面積約609方呎，放盤僅10天即獲承接，新買家之前礙於樓市辣招約30%印花稅一直未有入市，近年樓市撤辣以及身份轉變，獲減價20萬元，以480萬元購入上址自住，呎價約7,882元。

●中原許劍峰指，將軍澳新都城本月暫錄4宗成交，屋苑1期4座高層B室，實用面積約364方呎，兩房間隔，以500萬元成交，呎價約13,736元。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳東港城2座中層H室，實用面積約623方呎，三房連套房間隔，原叫價858萬元，最後以740萬元成交，呎價約11,878元。

●利嘉閣楊友銘表示，將軍澳中心5座中層C室，實用面積約680方呎，三房連套房間隔，叫價888萬元，議價後以820萬元成交，呎價約12,059元。

●中原劉俊杰稱，沙田溱岸8號本月暫錄約2宗成交，屋苑3座中層B室，實用面積約934方呎，三房連套房間隔，叫價約1,750萬元，議價後以1,650萬元易手，呎價約17,666元。

●中原吳謙成指，火炭晉名峰B座高層E室，實用面積約577方呎，兩房間隔，叫價約880萬元，日前議價後連車位以780萬元獲承接，呎價約13,518元，新買家為外區客，原業主持貨約9年，帳面蝕讓約20萬元。

●中原劉德興表示，粉嶺及上水11月暫錄約45宗二手買賣，其中粉嶺居屋山麗苑E座高層16室，實用面積約287方呎，開放式間隔，未補價第二市場放盤叫價約190萬元，議價後以172萬元沽出，呎價約5,993元，新買家為上車客。

●中原王勤學稱，元朗溱林8座地下花園單位，實用面積約640方呎，三房間隔，花園約245呎，連車位叫價760萬元，日前以720萬元易手，呎價約11,250元。原業主於2018年4月以838萬元連車位買入，現轉手帳面蝕118萬元，單位6年貶值約14%。

●利嘉閣陳庭豐表示，元朗好順利大廈1座高層H室，實用面積約356方呎，兩房間隔，原以345萬元放售，議價後以322萬元成交，呎價約9,045元。

●利嘉閣周煇宏指，荃灣全．城滙5座高層E室，實用面積約839方呎，套三房設計，望部分海景，新買家為外區換樓客，原業主原先叫價1,500萬元，議價後以1,268萬元售出，呎價約15,113元，單位於2017年以約1,326.3萬元一手買入，帳面蝕58.3萬元。

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