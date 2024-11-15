新盤市場周五錄22宗成交 有大手客斥6千萬購沙田相鄰單位
2024年11月15日 21:37
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整體新盤市場交投放緩，周五(15日)暫錄約22宗成交，沙田有樓盤獲大手客斥6,131萬元購入兩伙相鄰單位。
●何文田太子道西233號下周二賣8伙
新鴻基地產(00016)及會德豐地產合作發展的何文田太子道西233號，周五(15日)上載首份銷售安排，部署下周二(19日)起招標發售8伙，包括4伙位於18樓及19樓的特色單位。目前已錄得約200組睇樓客，預約於周末參觀。
●北角101 KINGS ROAD首日錄1,000個參觀人次
宏安地產(01243)發展的北角炮台山101 KINGS ROAD，周五(15日)正式對公眾開放示範單位，首日錄得逾1,000個人次參觀。該公司執行董事程德韻表示，項目會視乎明日首日收票情況而決定加推單位，不排除最快周六加推。發展商指，項目引入德國品牌的廚房家電，包括煤氣煮食爐，電磁爐，抽油煙機，蒸焗爐或雪櫃等。
●沙田星凱‧堤岸分階段加價
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸今年有穩定承接，集團營銷策劃總監楊聰永表示，項目今年售出326伙，平均每日超過一宗成交，全盤已售出約94%單位，尚餘未售的80多伙將分階段加價。同時，因應市場租客轉買需求，項目計劃為有意轉租為買的大單位租客，推出置業優惠。而項目基座商場星岸總樓面接近10萬方呎，目前出租率約六成，呎租約40多至60多港元，每月租金收入約200萬元。
●薄扶林VICTORIA COAST兩房成交價2,500萬元
華懋集團旗下港島薄扶林域多利道的翻新項目VICTORIA COAST，周五(15日)招標售出兩房單位，為為A座5樓單位2，實用面積1,367方呎，屬兩房一套連工作間戶型，成交價為2,500萬元，呎價約18,288元。據悉，買家為外籍家庭客，租住同區物業多年，心儀上述單位寬敞間隔及坐擁南區全海景，預計購入自住。全盤至今累售10伙，套現逾2.7億。
●沙田九肚富豪‧山峯獲大手客斥6,131萬元購入兩伙
百利保控股(00617)等沙田九肚富豪‧山峯，周五(15日)獲大手買家斥資逾6,131萬元購入兩伙相鄰單位。項目通過招標最新售出第5座5樓A室，實用面積1,623方呎，屬四房兩套間隔，連同1個車位的成交價為3,164.7萬元，呎價約19,499元，成交期為180日。另一伙為第5座5樓B室，實用面積1,612方呎，同屬四房戶，連車位以2,966.4萬元售出，呎價約18,402元。
●啟德維港1號三房售2,020.7萬元
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，今(15日)錄得2A座35樓H室的成交，實用面積774方呎，屬三房一套連工人套間隔，成交價2,020.7萬元，呎價約26,107元。
●啟德DOUBLE COAST I單日沽兩伙
會德豐地產牽頭發展，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周五(15日)售出兩伙，共涉逾1,621萬元。當中包括第5座3樓B室低座單位，為實用面積436方呎的兩房戶，成交價865.8萬元，呎價約19,858元。
●啟德MIAMI QUAY I三房呎售25,386元
由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展，已屆現樓的啟德MIAMI QUAY I，是日錄得第1座20樓B室的成交，單位實用面積661方呎，屬三房一套間隔，以1,678萬元售出，呎價約25,386元。
●旺角Elize Park錄終止交易
樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，周三(15日)再錄得終止交易，涉及單位為12樓B室，為實用面積243方呎的一房單位，原本在今年3月以614.46萬元售出，當時呎價約25,286元。
●長沙灣睿峰兩房交易告吹
由鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，有高層兩房單位於1年內連撻兩次。上述為東翼(East Wing)的32樓C室，為實用面積489方呎的兩房單位，曾在去年12月以1,707.3萬元成交，惟交易於買家簽訂臨時買賣合約後未有進展。單位其後在今年3月以1,173.5萬元重新獲承接，呎價降至約23,998元，當時做價在3個月內急跌逾三成。不過，該宗買賣最新亦已顯示終止。