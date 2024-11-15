新盤市場周五錄22宗成交　有大手客斥6千萬購沙田相鄰單位

整體新盤市場交投放緩，周五(15日)暫錄約22宗成交，沙田有樓盤獲大手客斥6,131萬元購入兩伙相鄰單位。

●何文田太子道西233號下周二賣8伙

●北角101 KINGS ROAD首日錄1,000個參觀人次

●沙田星凱‧堤岸分階段加價

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸今年有穩定承接，集團營銷策劃總監楊聰永表示，項目今年售出326伙，平均每日超過一宗成交，全盤已售出約94%單位，尚餘未售的80多伙將分階段加價。同時，因應市場租客轉買需求，項目計劃為有意轉租為買的大單位租客，推出置業優惠。而項目基座商場星岸總樓面接近10萬方呎，目前出租率約六成，呎租約40多至60多港元，每月租金收入約200萬元。

●薄扶林VICTORIA COAST兩房成交價2,500萬元

華懋集團旗下港島薄扶林域多利道的翻新項目VICTORIA COAST，周五(15日)招標售出兩房單位，為為A座5樓單位2，實用面積1,367方呎，屬兩房一套連工作間戶型，成交價為2,500萬元，呎價約18,288元。據悉，買家為外籍家庭客，租住同區物業多年，心儀上述單位寬敞間隔及坐擁南區全海景，預計購入自住。全盤至今累售10伙，套現逾2.7億。

●沙田九肚富豪‧山峯獲大手客斥6,131萬元購入兩伙

●啟德維港1號三房售2,020.7萬元

●啟德DOUBLE COAST I單日沽兩伙

會德豐地產牽頭發展，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周五(15日)售出兩伙，共涉逾1,621萬元。當中包括第5座3樓B室低座單位，為實用面積436方呎的兩房戶，成交價865.8萬元，呎價約19,858元。

●啟德MIAMI QUAY I三房呎售25,386元

●旺角Elize Park錄終止交易

樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，周三(15日)再錄得終止交易，涉及單位為12樓B室，為實用面積243方呎的一房單位，原本在今年3月以614.46萬元售出，當時呎價約25,286元。

●長沙灣睿峰兩房交易告吹

由鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，有高層兩房單位於1年內連撻兩次。上述為東翼(East Wing)的32樓C室，為實用面積489方呎的兩房單位，曾在去年12月以1,707.3萬元成交，惟交易於買家簽訂臨時買賣合約後未有進展。單位其後在今年3月以1,173.5萬元重新獲承接，呎價降至約23,998元，當時做價在3個月內急跌逾三成。不過，該宗買賣最新亦已顯示終止。