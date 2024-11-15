美股早市偏軟 道指跌266點
2024年11月15日 22:34
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美股3大指數周五早段受壓，道指跌266點，報43,484點；標指跌54點，報5,894點；以科技股為主的納指跌281點，報18,826點。港股夜期報19,449點，升30點，高水23點。
股神巴菲特的投資旗艦巴郡向美國證交會(SEC)遞交的13F文件披露，上季減持手上蘋果公司(Apple Inc.)股份的25%、美國銀行股份的23%，亦減磅巴西數碼銀行Nu Holdings股份的19%，新買入達勢股份(01405)的大股東、連鎖薄餅店Dominos Pizza逾127萬股，9月底貨值約5.49億美元，相當於該企約3.7%股份。
「美股七雄」則面臨各式各樣的監管風暴。市傳美國聯邦通訊委員會(FTC)計劃就微軟的雲計算服務可能涉嫌反競爭展開調查，涉及公司對Azure用戶把數據移往其他平台時的限制。微軟未有回應，Meta說願意稍作「整改」，卻表明上訴。
此外，市傳特朗普重掌國政後會廢除現屆政府的7,500美元電動車購置稅優惠，電動車生產商Rivian股價周五早段續跌3.64%。然而，出盡全力為特朗普助選的Tesla行政總裁馬斯克曾言，此舉長遠有利公司；基金界亦認為，Tesla的技術和生產力能夠降成本，所受衝擊有限。
另邊廂，半導體設備大廠應用材料預計明年1月底止首財政季度的收入約67.5億至71.5億美元，以中間值計按年增速僅6.6%，比市場預期略低，加上上季中國收入下滑，股價跌6.77%。