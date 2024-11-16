東方日報B1：阿里上季經調整純利挫9%　淘天收入僅增1.37%

就盈利方面而言，阿里的業績亦未如人意，按非公認會計準則(Non-GAAP)的經調整純利為365.18億元，按年倒退9.13%，正正反映出其盈利能力備受挑戰。對於盈利下降，阿里的解釋是「主要由於我們對電商業務的投入增加所致」，但與此前一樣，阿里同樣不敢公布商品交易總額(GMV)的具體金額，這次僅提到淘天集團的線上GMV有增長，並且概括地指出「訂單量按年雙位數增長」。

話雖如此，對於買家消費需求疲弱，阿里自有方法應對。阿里的業績公告明確提到︰「自今年9月1日起，我們開始對平台上的交易收取基於確收GMV的基礎軟件服務費，這與電商行業慣例保持一致。」阿里又聲稱，其由AI驅動的全平台市場營銷工具「全站推廣」的商家滲透率穩步提升，隨着效率的提高，預期商家將增加在平台上的市場營銷投入。

事實上，有淘寶用戶亦發現，最近該應用程式(App)內搜尋特定商品時，放在最頂的搜尋結果一般都是售價較貴的，要找較便宜的選項，就要花大量時間滑動至較後的搜尋結果。儘管如此，管理層仍聲稱其不斷投入改善用戶體驗。首席執行官(CEO)吳泳銘說，交易用戶的增長還會持續，而用戶的增長和留存，在未來會帶來更多的消費增量。

他又提到，對國家的宏觀刺激政策保持樂觀態度，相信長期會對經濟起到正面作用。「目前的電商行業競爭仍然激烈，會保持對核心人群、核心品類的投入，增加對新用戶的投入，並提升用戶留存，這些措施的執行會帶來平台的長期增長。」阿里美國預託證券(ADR)於美股早段折合報85.435港元，較港股收市價低2.05%。

其他業務方面，反映跨境及海外電商業務的阿里國際數字商業集團(AIDC)上季收入316.72億元，按年增長29.21%，而增長主要來自跨境業務。物流業務菜鳥集團收入按年增長7.99%至246.47億元，主要由跨境物流履約解決方案收入增長所帶動。本地生活集團收入按年增長13.88%至177.25億元，由高德和餓了麼訂單增長，以及市場營銷服務收入增長所帶動。

至於備受關注的雲智能集團，收入按年增長7.09%至296.1億元。吳泳銘指出，該業務集團收入繼續受公共雲的雙位數增長帶動，尤其人工智能(AI)相關產品的收入連續5個季度保持翻倍的增長，在公共雲的佔比中進一步提升。他指出，AI發展仍在早期，會以吸引用戶為先的策略定價；為各行各業的客戶提供更可靠、更具性價比的AI技術和產品。