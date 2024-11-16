【東方日報產評】強美元捲土重來　撐霸權全球斂財

特朗普勝出美國總統大選，人未上任，但其各項霸氣的政治主張已率先發酵，促成所謂的「特朗普交易」。其中一個現象乃美元轉強，促使全球資金再次回流美國，為估值高昂的美元資產給力，變相收緊流動性，恐慌籠罩着外匯市場，一眾非美貨幣遭殃。可見美國要再一次開動斂財機器，圖藉此鞏固美元霸權，將自身風險向外轉嫁，並收割全球財富！

之所以確認美國貨幣政策隨着總統選舉結果改變，乃美匯指數持續轉強，一度升穿107的逾一年高位，另方面就是美國聯儲局主席鮑威爾近日口風轉變，其最新主張是毋須急於減息，這令市場對聯儲局持續減息以防經濟衰退的憧憬幻滅。如是者，美元資產價格睇升，將吸引資金流入；持有美元債務的利息難降，外債負擔重的新興市場尤其閉翳；美元一匯獨強下，一眾非美貨幣再陷入貶值漩渦，結果是將全球資本市場再次推向動盪的境地。

本來美國不減息，是要冒上經濟放緩甚至轉為衰退的風險，尤其是特朗普主張大加關稅，將無可避免加劇物價升勢，通脹風險上升，隨時換來「滯脹」的下場。不過，圍繞美國更重要的問題，是鞏固美國的全球儲備貨幣地位，一旦動搖此國家根本，特朗普形容為等同輸掉一場戰爭。

究其原因，美國政府債務如山，要滅赤不知如何入手，更何況觀乎特朗普的主張，十居其九將加劇財政赤字，放任舉債，必須有強美元的配合來成就，否則美元信用褪色，美國發債乏人問津，甚至要更高利息來增吸引力的話，並不符合美國利益。難怪一直強調「美國優先」政策的特朗普勝選，美元隨即復勇；而從鮑威爾的口風變化可推斷，聯儲局似乎已在準備配合新總統施行激進的貨幣政策。

反觀一眾非美貨幣，日圓、人民幣、韓圜等統統走貶，資金流走。美元強勢而本幣貶值、利率持續高企，以美元計價的債務負擔與利息支出隨之增加，對不少亞洲及新興經濟體而言，債務風險急升，經濟前景更添不明朗。

過去美國將製造工序外判全球，如今即使以強美元吸引資金回流美國，但以美國的體制、勞動力等條件限制，要重建生產製造上的優勢，不知可從何談起。沒有經濟面的支持，強美元難走多遠。是故，繼石油美元、金融美元後，未來美國必定要以科技來鞏固霸權。白宮易主後，美國對中國科技業的打壓只會更緊更精準，而美國軍用技術將加快民用化，以為美國經濟注入新的產值，主導全球科技發展，延續美元資產盛景，保障美國的發債能力。

美國人選擇讓狂人再次站台，是要藉其極端手段，將美國危機向外轉嫁，藉強科技、強貨幣、強金融，把敵人力壓下去，讓美國再次偉大。只是今時今日，世界不再是美國可以說了算，若其他經濟體能團結發展區域經濟，主動減少對美貿易和對美元支付結算的依賴，努力推動多元發展，美國的強貨幣戰略不一定一帆風順。畢竟針無兩頭利，至少美國人要先嘗通脹反彈與利率高企拖累需求放緩之苦。