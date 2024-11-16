道指挫305點　阿里績後ADR跌逾2%

美國聯儲局主席鮑威爾表明不急於減息，加上美國10月零售銷售按月超出預期，減低市場對12月減息預期，美股周五(15日)受壓。

道指收報43,444點，跌305點或0.7%；標指收報5,870點，跌78點或1.32%；納指收報18,680點，跌427點或2.24%。總結全周，三大指數均要下跌，道指跌1.2%，標指及納指亦分別跌2.1%及3.2%。

個股方面，亞馬遜(Amazon)及Meta均跌4%，下周公布業績的英偉達(Nvidia)跌3.2%，微軟(Microsoft)跌2.7%，蘋果公司(Apple Inc.)亦跌1.4%。值得注意的是，美國候任總統特朗普提名疫苗陰謀論者小羅拔‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr)擔任衛生部長，疫苗股下跌，Moderna挫7.3%，輝瑞(Pfizer)亦跌4.6%。

美國商務部公布，10月零售銷售按月升0.4%，高過預期增長0.3%，期內扣除汽車和汽油銷售僅升0.1%，則遜於預期增加0.3%。另一方面，聯儲局主席鮑威爾周四(14日)表示，美國經濟增長良好，就業市場穩健，通脹仍高於2%目標，聯儲局並不急於減息，而是應當審慎行事。

鮑威爾放鷹，市場重新評估息口走勢，美元匯價先升後回，美匯指數一度迫近一年高位107.07，最新報106.73，倒跌0.18%，本周累升1.65%，是9月以來最大。美元兌日圓下跌1.4%，至154.145日圓。英鎊兌美元下跌0.38%，報1.262美元。此外，美國10年期債息升3.16個基點，至4.467厘，但兩年期債息一度降5.63個基點，至4.2885厘。

美國共和黨參議員魯米斯計劃在新一屆國會推動所謂的《比特幣法案》法案，讓華府沽售部分黃金儲備，套現買入100萬枚比特幣，相當於比特幣目前總數近5%。比特幣周五跌穿8.67萬美元後倒升，升2.8%，至近9.07萬美元。