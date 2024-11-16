共和黨參議員籲華府賣金買100萬枚比特幣　料耗資逾7000億

外媒報道，美國當選總統特朗普在參議院的一位盟友提出一項大膽計劃，該計劃能填補特朗普提出建立的比特幣戰略儲備之餘，又不會增加聯邦政府赤字，方法就是出售聯儲局部分黃金儲備。

比特幣重上9.1萬美元以上水平，最新報91,412美元，升3.59%。市場憧憬特朗普上任美國總統後，將推出利好虛擬貨幣的政策，刺激比特幣反覆上升，最近7日已累升超過19%，周四(14日)更曾創歷史新高，升至超過9.3萬美元。

來自懷俄明州的共和黨參議員Cynthia Lummis計劃在明年新一屆國會就職時推動一項比特幣法案(Bitcoin Act)。該法案要求美國購買100萬枚比特幣，佔這一最大流通代幣近5%。按目前市價計，購買100萬枚比特幣將耗資約900億美元(約7,020億港元)，如果該法案獲得通過，投資者搶在政府之前出手購買，花費的金額更可能會增加。

Lummis提出的上述法案，將極大擴展特朗普目前為止所表露的比特幣戰略儲備計劃範圍，即美國目前所擁有超過21萬枚比特幣，這些比特幣是透過打擊非法行動或資產扣押時所沒收。據Lummis的法案，加密貨幣的持有期限至少20年，假設的升值將有助於減少發行國債。

如果美國真的大量拋售黃金，肯定會帶來推低金價的風險。另一方面，Lummis計劃提出的法案會有多大機會在國會獲批？加密貨幣預測平台Polymarket的定價顯示，特朗普在上任後真的建立比特幣儲備的可能性，目前只有31%。

Cato研究所貨幣與金融替代方案中心金融監管研究主任Jennifer J. Schulp指，建立比特幣儲備仍然相當於把政府資金置於風險之中，比特幣並未顯出是一種特別穩定的資產。該法案試圖讓參議員及眾議員對其長期可行性抱持更大信心，即使這些議員可能不太了解加密貨幣。

加密貨幣投資公司Galaxy Digital的億萬富豪主管Michael Novogratz稱，美國建立比特幣戰略儲備的可能性很小，如果美國確實建立，比特幣價格料推高至50萬美元，原因是其他國家也會被迫建立類似儲備。