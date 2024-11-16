貝索斯沽亞馬遜持股暫告一段落　7月以來售逾397億

外媒報道，亞馬遜(Amazon)創辦人貝索斯(Jeff Bezos)出售自家持股的行動暫告一段落，本周他沽出價值13億美元的股份，使其11月沽貨金額達34億美元，自7月以來沽售的亞馬遜持股已達51億美元(約397.8億港元)。

這些沽貨行動是根據預先公布的交易計劃進行，就如許多公司創辦人及大股東，貝索斯定期呈交計劃，稱其有意透過10b5-1計劃出售公司股份。10b5-1交易計劃，是一種允許公司內部人士在沒有利用非公開訊息的情況下，按照預先設定的規則買賣股票。這種計劃目的是為了避免內幕交易的嫌疑，確保交易的透明度及公平性。

據亞馬遜在5月初的第一季業績，貝索斯公布一項新計劃，取代已經用盡的2023年11月計劃。該計劃預計在2025年底前出售2,500萬股亞馬遜股份。貝索斯周三(13日)根據該計劃進行最後一筆交易，以約800萬美元價格出售約3.95萬股股份，使其自7月以來沽出的股份數量達2,500萬股，所以現時計劃已經完成。

投資者可能在亞馬遜下次發布季度業績時，得知貝索斯更新賣股計劃。他目前仍持有超過10億股亞馬遜股份，價值2,130億美元。