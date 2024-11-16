下周一退市死線迫近　美超微電腦：採取一切必要措施達要求

外媒報道，如果人工智能(AI)伺服器生產商美超微電腦(Supermicro)在關鍵最後期限下周一(18日)，仍未能提供可行的合規計劃，納斯達克可能會對公司啟動除牌程序。

美超微在9月17日收到納斯達克警告其面臨除牌風險，公司有60日時間向交易所提交合規計劃。美超微發言人回應指，正如之前披露，公司打算盡快採取一切必要措施，以達到納斯達克持續上市要求。倘公司能夠趕及於下周一提交合規計劃，並獲得納斯達克交易所批准，提交上一財年審計財報的時間將放寬至明年2月。

美超微今年3月被納入標指，惟加入標指後股價不升反跌，至今累跌逾八成。如果公司遭納斯達克除牌，除很大機會被踢出標指外，更將面臨17.25億美元債券的提前償還。

美超微負面消息不斷，過去半年先後遭興登堡沽空、延遲提交截至6月底的審計年報、美國司法部調查等，會計師行安永更在10月辭去該公司的審計職務，並公開對公司的治理及透明度表達擔憂。超微電腦日前指，無法及時提交截至9月底財報的10-Q表。公司表示，董事會成立的審查委員會已完成就安永提出擔憂的調查，雖然仍有其他工作正在進行，但估計審查將很快完成。