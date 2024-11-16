iPhone恐受特朗普關稅衝擊？每部成本料增2000元　毛利率更...

「侵侵」關稅恐衝擊iPhone成本？外媒報道，富瑞(Jefferies)分析師Edison Lee周五(15日)表示，如果美國當選總統特朗普對中國提高的關稅政策得以實現，蘋果公司(Apple Inc.)恐會面臨重大財務影響，最差情形每部iPhone的成本將增加256美元(約1,996.8港元)，影響毛利率約7%。雖然該公司在特朗普首個任期曾獲得關稅豁免，但分析師警告，這種情況未必再次出現。

目前iPhone產量中，只有10%是在中國境外生產。最壞情況下，該公司的旗艦產品iPhone 16 Pro Max，每部手機可能面臨256美元關稅，將佔該手機在美國平均售價(ASP)的22%。

該行強調，對蘋果公司毛利率的最終影響將取決於具體情況。分析指，最嚴重的情況下，即所有非美國製造的部分均按60%徵稅，毛利率恐會下降約6.7個百分點，使該公司的現金流量折現法(DCF)估值降低約10%。如果懲罰較小，僅對中國製造的部分徵收60%稅，對其他非美國製造的徵收10%稅，可能會導致毛利率降低3個百分點，DCF估值降低5%。

Lee又指，特朗普可能出台的關稅，對於本地化生產導致成本上升這一個長期問題而言，可能只是開端。