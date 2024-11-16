小米SU7 Ultra廣州車展亮相　女性用戶佔10%　雷軍感驚訝

內媒報道，該車預售價為81.49萬元人民幣，將在2025年3月迎來上市，其馬力達1,548匹，從靜止加速至時速100公里不用2秒。小米汽車官方透露，預售期間女性用戶的數量呈現倍增的趨勢。雷軍指，調研已下「細訂」的女性用戶，她們樂觀自信，駕馭高性能車也從容不迫。

他此前在發布會指，小米SU7 Ultra的預售成績超出公司預期，不僅體現小米汽車在電動車市場的競爭力，也反映女性消費者在汽車消費市場的崛起。他強調，小米汽車一直致力於為消費者提供高品質、高性價比的產品，SU7 Ultra的推出正是這一理念的完美體現。

雷軍在社交媒體又表示，其內部精英駕駛培訓將逐步向用戶開放，首批先開放給Ultra下「細訂」的用戶，12月開始招募，問網友「希望學哪些駕駛課程？高級駕駛技巧、賽道訓練、賽車證培訓、飄移等。」