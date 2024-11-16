雙11退貨率達90%　服裝發貨2000件退回1500件　女裝店執笠

內地的「雙11」購物節被指熱度降溫，湊單退貨、退貨率高企成為熱話。內媒報道，有女裝店指，發貨2,000件衣服，被退回1,500件；有不少女裝店更因虧損嚴重，在雙11後宣布「執笠」。到底商家的經營狀況有幾惡劣，消費者又有何抱怨？

據報今年雙11期間，有女裝店在社交平台稱，發貨出去2,000件衣服，退回來1,500件，其中很多退貨理由是拍錯尺碼或寄錯包裹。有機構統計各平台退貨率，女裝成為退貨率最高的類別，特別是女裝直播，退貨率達80%。有女裝品牌店表示，其店舖退貨率從過去的20%逐漸增長，目前日常情況下退貨率達70%。據她了解，目前行業退貨率達到80%，部分店舖甚至達90%。

報道指，退貨率高企，原因是消費者選擇「湊單先買、買完再退」的手段，「湊單」即是買入多件產品，以獲取買滿一定金額的減價折扣，獲取優惠、收貨後再選擇退貨。

今年以來女裝退貨率持續飆升，內地不少知名網店宣布關門。位列淘寶女裝前十的店舖「鄭百萬小個子衣櫥」擁有逾20萬粉絲，不過店主鄭先生之前宣布閉店消息，計劃清空現有庫存後徹底結束營運，原因是退貨率超過70%及持續虧損。鄭先生回憶，電商剛起步時，退貨率只有約15至20%，銷售額幾乎可以直接轉化為利潤，如今退貨率逾70%，儘管銷售額看似不低，但利潤已所剩無幾。

他又指，特別在雙11大促活動，消費者為了湊單衝動消費多，女裝退貨率更高。因為有運費險，許多消費者把網店當「試身室」，一件衣服同時買兩個顏色或兩個尺碼，試穿後再退回一件，已經形成一種消費習慣。

今年以來，已有不下40家知名網店宣布閉店或停止上新。粉絲達500多萬的女裝店「少女凱拉」早前被爆欠款跑路(走佬)。張大奕、周揚青等知名網紅也先後宣布關閉自己的店舖。報道引述有店主指，退貨率達50%已經在虧損邊緣。

有消費者抱怨貨品質素差，表示參與網購3年，今年是退貨最多的一年，以前是偶爾退一兩件，現在是買10件退10件，「現在的衣服真的沒法穿。」有消費者質疑，不少女裝尺碼不對、貨不對辦，模特圖與實物相差甚遠等，都是導致目前女裝市場退貨率高企的關鍵原因。有消費者更為買到合適的衣服，每個款式下單幾件不同尺碼，買回來試穿後，再把不合適的退掉。

除商家之外，網購平台的營運方式也變相「助長」情況，在運費險、上門取件等服務保障下，消費者退貨方便程度提高。此外，「買了再說」令電商平台商品交易額(GMV)屢創新高，賺取平台推廣及服務費，對後續退貨問題未太重視。