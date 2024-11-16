「世紀大爆倉主角」Archegos 60歲創辦人Bill Hwang或被判監21年

外媒報道，美國檢察官表示，被判有罪的Archegos資本管理創辦人Bill Hwang應該被判處21年監禁。

報道指，檢察官在下周宣判前建議，因欺詐及操縱市場導致公司在2021年大規模倒閉，Hwang應被判處21年監禁。檢察官在周五(15日)提交給美國地區法官Alvin Hellerstein的一份文件中表示，現年60歲的Hwang應該被判處長期監禁，因為他領導史上最大的證券欺詐計劃之一，造成數十億美元損失。Hellerstein將於11月20日對Hwang進行判決。

Hwang在7月10日被陪審團判定欺詐及其他罪名成立，檢察官指控他在Archegos於2021年倒閉之前操縱市場。2021年Archegos爆倉事件在華爾街掀起軒然大波，並引起三大洲的監管審查。

該事件被部分媒體稱為「史上最大的單日虧損」、「世紀大爆倉」，使全球銀行損失金額上看100億美元，其中包括瑞信(現為瑞銀集團)的55億美元，野村控股的29億美元，並造成約1,000多億美元的股東損失。