陳鳳珠：內地財策未完全公布　毋須過分悲觀

人大常委會通過《國務院關於提請審議增加地方政府債務限額置換存量隱性債務的議案》，推出10萬億元人民幣(下同)規模以化解地方政府隱性債務，當中增加地方政府債務限額6萬億元，分3年安排，每年2萬億元；並從今年開始連續5年每年從新增地方政府專項債券中安排8,000億元，用於化債，累計可置換隱性債務共4萬億元；另外於2029年及以後到期的棚戶區改造隱性債務2萬億元人民幣將按原合約償還。

會議前市場預期地方債務置換所需的6萬億元或會通過特別國債籌集，但公布的議案中則將地方政府債務上限提高6萬億元，出資地方仍然為地方政府，4萬億元為存量措施，從原本新增的地方政府專項債裏安排出來，因此力度遜市場預期。

其實，今次政策的目的是要以債務置換方式將地方政府的隱性債務顯現出來，由於法定債務的利率遠低於隱性債務，因此可緩解現階段地方政府的債務壓力，同時轉換為受監管的債務。

財政部表示，方案可令2028年之前地方需要消化隱性債務總額從14.3萬億元大幅降至2.3萬億元，平均每年消化額由原來的2.86萬億元減至4,600億元，不夠原先的六分一，並預期地方政府5年間可節省利率開支約6,000億元。

雖然今次方案未有驚喜，亦未如市場預期般救樓市，但財務部表示正計劃下一步的財政政策，會加大逆周期調節力度，支持房地產市場健康發展相關稅收政策已報批，並將於近期推出，對於專項債券支持回收閒置存量土地、新增土地儲備，及收購存量商品房用作保障性住房方面，財政部研究制訂政策細則，推動加快落地，因此預期短期內將會有更多財政政策落實。

另外，財政部亦會加快推進發行特別國債補充國有大型商業銀行核心一級資本，內地亦重申中央財政還有較大的舉債和赤字提升空間，將結合明年經濟社會發展目標，擴大專項債券的發行規模，繼續發行超長期特別國債，相信市場憧憬的財政政策將會出台，只是尚未公布，因此市場毋須過分悲觀。

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票)