郭家耀：港消費市場仍受壓　領展上升空間料不多

香港物業組合方面，香港物業組合物業收入淨額按年增長2.4%。有關增長受零售表現改善帶動，惟部分增長被辦公大樓及停車場業績疲弱所抵銷。

零售方面，儘管零售業氣氛疲軟，領展的香港零售物業組合維持高達97.8%的租用率，主要由於採取積極的策略抓住包括自提點在內的新興需求，並有效地將中國內地組合的品牌交叉銷售到香港市場。於2024年9月底，平均每方呎租金為64.5元。由於港元強勢及消費模式轉變導致消費低迷，香港零售物業組合的商戶每平方呎銷售總額按年下降4.3%，而整體香港市場則按年下降8.8%。整體平均續租租金調整率維持0.7%的正增長，整體租金對銷售額比例則維持於13.1%。

辦公大樓方面，於2024年9月底，在九龍東辦公大樓當前的空置率下，公司透過合營企業擁有的海濱匯仍錄得99.2%的租用率。香港物業組合的物業經營開支總額按年增加1.5%。物業收入淨額比率同比略升至76.5%。

物業發展方面，停車場及相關業務受月租及時租收入增加所推動，錄得溫和增長。雖然泊車票銷售量有所下跌，但跌幅被停車場收費上調所抵銷，收益仍按年增長1.4%。停車場月租收入按年增長0.9%，時租收入則增長2.8%。停車場每個泊車位每月收入按年上升1.4%至3,383元。

中國內地物業組合方面，儘管上半年面對市場逆境，中國內地物業組合的物業收入淨額增長37.6%。主要由於收購上海七寶領展廣場額外50%權益後，全面入賬貢獻帶動。撇除新收入貢獻，物業收入淨額按年增長4.9%。

零售方面，上半年錄得負3.2%的續租租金調整率，主要由於北京中關村領展廣場的負續租租金調整率所致。於2024年9月底，物業組合的租用率維持於96.4%水平。

辦公大樓方面，儘管市場新增近200萬平方呎的供應，於2024年9月底租用率上升至94.0%。然而，由於市場競爭激烈，公司續租租金調整率仍然受壓，上半年的續租租金調整率錄得20.9%的負增長。

國際物業組合包括澳洲、新加坡及英國的12項零售及辦公大樓資產。收益增長3%至8.9億元，物業收入淨額減少0.5%至6億元。展望未來，消費模式轉變的影響持續，旅遊業復甦緩慢，繼續為本港消費市場添壓，趨勢短期內不會扭轉。美國息口能否進一步下調，對領展的估值亦有關鍵影響，預料短期領展上升空間不多。

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)