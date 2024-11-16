葉尚志：美元升人幣跌　敏華可望受惠

港股橫行一個月後，在本周出現轉弱走勢，恒指跌穿19,700至21,133點的整固區範圍，雖然內地A股未見明顯走差，但是港股受外圍因素影響較大，尤其是美元近期急升已引起市場關注，南韓KOSPI指數更是率先跌至年內最低水平，都是目前困擾港股的因素。

走勢上，恒指仍有下探低位尋找支持的傾向，反彈阻力見於20,500點，9月23日的收市價18,247點，也就是「9.24」政策市行情展開的起點，可以看作目前重要技術支持位的所在。

至於佔收入66%的中國業務，雖然內地有消費降級的趨勢，但是智能化家居產品愈來愈受到廣大消費者喜愛，估計中國市場未來5年的功能梳化滲透率，可以由2022年的7.2%，增長至13%以上，有望成為敏華未來發展亮點之一。

事實上，敏華目前市盈率約8倍，處於合理水平，股息率更達到6厘水平，建議可於4.8港元以下買入，目標看6元，止蝕可定在4.2元。

第一上海首席策略師葉尚志