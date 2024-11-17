鄺紫珊：科技股看高一線　遇上震盪可趁低吸納

特朗普勝出美國大選，納斯達克等科技股指數齊創新高，特朗普明確表明推行親商降稅政策，將有利企業與股市表現，相信資訊科技類股份，在人工智能(AI)等趨勢帶動下，將持續引領產業多頭發展。

觀乎特朗普在之前總統任期時，股市表現都以科技股表現最為突出，其中費城半導體指數升幅逾兩倍，納斯達克指數也有一倍多，均優於標指及道指；以區域指數看，其他的科技指數，包括MSCI世界資訊科技、亞太資訊科技及全球IoT指數同期升幅也在一倍以上。

AI已肯定是未來10年以上大趨勢，隨着AI滲透多個產業而帶來更多新商機，也將進一步讓相關供應鏈企業擁有更可觀盈利及發展。中美科技戰造成的供應鏈轉移已是勢所難免，台灣及日本相信是當中最大受惠地區，在後續投資科技布局時，可多加注意美國、日本及台灣擁有行業龍頭地位及優勢的企業。

美國聯儲局的後續減息步伐有可能隨着新政府政策而有所調整，但預計未來一年的減息方向不會改變。科技類股企業盈利增長通常是高於其他產業，加上AI運算需求持續擴大，對未來科技類股企業仍是看高一線，建議每逢遇到有震盪，可趁低吸納。

美國總統大選後，相信經濟將朝向軟着陸方向，由於美國有穩健的基本面，配合聯儲局的減息推展步伐，將有利科技股的後市走勢，故未來也持續看好，尤其是受惠於特朗普「美國優先」政策理念獲得追捧的科技股，包括美國的半導體股份已具全球的領導地位及主導規格，預計第四季業績不會遜預期，這將進一步帶動半導體產業後市的成長動能。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊