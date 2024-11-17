曜熊理財：大型企業續放榜 投資者須控制風險
2024年11月17日 09:00
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全球各地的指數上周低收，許多投資者正尋求從美國大選後的上升中獲利。美股指數在上周一(11日)達到各自歷史新高後紛紛下跌。與此相對，恒生指數上周五(15日)收低至19,426點，較對上一周收市價20,728點，下跌6.28%，恒指全周波動較大，不僅受到美國大選後的殘留波動影響，還有來自香港多家知名上市公司的政策驅動新聞和盈利公告所影響。
政策方面，主要香港銀行紛紛跟隨美國聯儲局降低利率。香港六大主要貸款銀行在上周一將其最低首要貸款利率下調25個基點，達到自2022年11月以來最低水平。此外，港府宣布發行200億港元的零售基礎建設債券，發行所得將用於推動現有政府資助項目的完成，以及刺激零售債券市場。雖然這些消息基本上應該帶來樂觀和信心，以投資恒指股票和香港房地產，但全周恒指並未受到影響。這很可能是由於投資者獲利和更願意觀望市場，直至更明顯的方向信號出現。
單一股票的波動也在上周強烈影響恒指。熱門股票如吉利汽車(00175)、京東物流(02618)、嗶哩嗶哩(09626)等，在盈利方面未達市場預期，股價大幅下跌，其中嗶哩嗶哩上周五跌幅超過10%。預計這種波動將持續到本周，因為多家知名公司繼續公布盈利公告，如携程集團(09961)、小米公司(01810)，以及多家中國科技和電動車製造商。對於風險較低的投資者，在公司公告前控制風險曝露是很重要的。