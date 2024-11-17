曜熊理財：大型企業續放榜　投資者須控制風險

全球各地的指數上周低收，許多投資者正尋求從美國大選後的上升中獲利。美股指數在上周一(11日)達到各自歷史新高後紛紛下跌。與此相對，恒生指數上周五(15日)收低至19,426點，較對上一周收市價20,728點，下跌6.28%，恒指全周波動較大，不僅受到美國大選後的殘留波動影響，還有來自香港多家知名上市公司的政策驅動新聞和盈利公告所影響。

政策方面，主要香港銀行紛紛跟隨美國聯儲局降低利率。香港六大主要貸款銀行在上周一將其最低首要貸款利率下調25個基點，達到自2022年11月以來最低水平。此外，港府宣布發行200億港元的零售基礎建設債券，發行所得將用於推動現有政府資助項目的完成，以及刺激零售債券市場。雖然這些消息基本上應該帶來樂觀和信心，以投資恒指股票和香港房地產，但全周恒指並未受到影響。這很可能是由於投資者獲利和更願意觀望市場，直至更明顯的方向信號出現。