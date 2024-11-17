陳樂怡：華能國電吸引力漸浮現　宜分注收集

美國聯儲局主席鮑威爾放鷹，指目前經濟狀況良好，經濟未傳遞出任何需要急於降低利率的信號，有空間讓決策者謹慎行事，市場對於12月暫停減息的預期隨即升溫。近期資產市場反映紅色浪潮背景加劇二次通脹的風險，抑制聯儲局減息空間，高息環境或會較預期持久。

美匯、債息高企，中美息差再次拉闊，人民幣明顯受壓，內地貨幣政策操作彈性收縮。人大常委會議內容確立未來幾年寬財政路線，惟市場期望短期在消費及房地產層面出手，現留待12月中央經濟工作會議揭曉，觀望政策規劃能否帶來驚喜。政策憧憬期尚未開啟，另外強美元及潛在來自美國的政治風險，不利於中港資金流入，恒指料守19,000點。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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