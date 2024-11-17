積金局：積金易初期難避免個別磨合問題　會加強支援工作

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌表示，「積金易」作為一站式處理強積金行政的平台，是一個極爲龐大的系統，在推行上並沒有太多先例可供借鑑，因此在運作初期出現個別技術磨合的情況是難以避免的。

她指，「積金易」團隊知道有用家由舊有受託人的系統轉移至「積金易」，以及在使用平台時遇上困難，「積金易」團隊有責任從多方面，包括即時支援、教育宣傳、加強溝通等，竭力幫助用家適應。現時在平台運作上出現了個別事件，雖然不是系統問題，但任何會影響僱員強積金權益的情況都不能接受。積金局、積金易公司及「積金易」項目承辦商電訊盈科企業方案都責無旁貸，必須竭力確保「積金易」運作暢順。

她又表示，「積金易」各項客戶服務包括服務中心、熱線、外展隊出勤等自運作以來，處理數以萬計的查詢及協助僱主及計劃成員熟習平台的電子功能。「積金易」團隊會跟進每宗個案，竭力提供協助，主動聯絡有關用戶，加快處理所需的時間，並會詳細檢視平台的系統，一旦發現異常情況會即時找出原因及加以修正。她承諾，「積金易」團隊日後處理各項工作，包括求助、查詢及投訴個案，會全方位「提速提效」，務求更快速更妥善地回應用家的訴求。

「積金易」自今年6月26日運作後，已經先後有5個強積金託人成功將帳戶資料轉移至「積金易」。運作首5個月，系統整體暢順，流動應用程式(App)下載數目已突破10萬，並有超過7.6萬名註冊用戶，當中包括僱主、自僱人士及計劃成員。而登入「積金易」的次數累計超過16萬次反，映愈來愈多用戶適應使用這個新方式管理自己的強積金。