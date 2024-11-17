「互聯互通」10周年　港府：續發揮中外市場樞紐作用

內地與香港金融市場的「互聯互通」正式啟動10周年。有本港財金管員發表網誌稱，港股南向通已成為內地公募基金、保險資金和年金基金等長期資金配置境外資產的重要管道，內地投資者通過港股通持有的資產市值已超過3.3萬億港元。

在過去10年間，合資格股票數目由最初滬港通時候的合共800多隻，增加到現時滬深港通合共超過3,300隻，佔三地市場上市公司總市值的9成。內地投資者南向買賣港股，在今年首三季度的平均每日成交額達380億元，與2014年滬港通開通首月相比，增長了40倍，並佔港股市場成交總額的16.9%。事實上，

境外投資者透過香港北向買賣內地股票方面，今年首三季的日均成交額達1,230億人民幣，較10年前開通首月增長21倍，佔內地市場成交總額的6.7%。目前境外投資者所持有的內地股票總值，當中約77%是經「北向通」持有。與此同時，國際投資者的跨境債券交易累計有約三分之二是通過「債券通」進行。可以說，在「互聯互通」的助力下，香港已成為國際資金配置和買賣內地金融產品的首選地。

「互聯互通」讓兩地金融市場聯動發展，港股市場至今總市值達35萬億港元，較10年前增長了約4成，是本地生產總值的11倍。今年以來，內地相關部委推出了一系列有利經濟和金融市場發展的措施，十月份港股日均成交額達2,550億港元。「互聯互通」除了大大提升香港資本市場的流動性和活力外，亦鞏固和提升香港國際金融中心的競爭力和地位，同時助力內地資本市場在風險可控的前提下，持續穩步開放。

發展「互聯互通」為中外紐帶作用

總結過去10年進程的經驗，未來港府在推動「互聯互通」進一步深化發展上，有三個主軸需要繼續抓緊。

首先，繼續發展「互聯互通」作為連繫內地和國際市場的紐帶作用。即除了聯通傳統的歐美市場，同樣要聯繫人口眾多、經濟及收入均在高速增長的新興市場，滿足國際及內地投資者多元化的資產配置需要。就此，香港正努力加強與全球南方市場的連結，包括爭取更多當地優質企業在港上市和推出更多跨境投資產品，例如在香港上市投資沙特的ETF，以及在沙特上市投資香港的ETF等。

第二，繼續推動「互聯互通」深化擴容，讓香港在國家金融市場的開放和發展過程中，更好發揮「防火牆」、「試驗田」和資金引領平台的作用。國家正全力推動金融強國建設、積極深化金融體制改革、推動高水平對外開放。在「互聯互通」的基礎上，進一步豐富產品類別、擴大標的範圍，在風險可控下不斷推動各種政策和產品創新，貢獻國家發展。

第三，善用「互聯互通」這獨特優勢，助力穩慎推進人民幣國際化。過去幾年，由「債券通」到「互換通」，以至推動人民幣股票交易櫃台納入「港股通」等，都有利豐富離岸人民幣投資產品的類別和風險管理，讓離岸人民幣持有人有更多投資選項和風險管理工具，這有助推動更多投資和貿易以人民幣結算，並提升人民幣作儲備貨幣的份額。