【星期一‧炒啲乜】聯儲局突放鷹 港股上試2萬關有阻力？

美國聯儲局主席鮑威爾日前突然放鷹，認為美國經濟強勁，當局毋須急於減息，嚇到美股三大指數上周五(15日)齊齊走低，港股當日也高開低走，更連跌6日累挫逾1,500點。分析指，今輪港股升浪或已完，加上市場憂慮內地11月零售數據會否轉弱，恒指上試20,000關料有阻力，預計本周有機會下試19,000點水平。

本周有不少財金焦點值得關注，包括內地11月貸款市場報價利率(LPR)出爐、英偉達(Nvidia)公布第三季業績、日本及歐洲央行行長發表講話。外地也有重要經濟數據公布，如歐元區10月消費物價指數(CPI)、美國11月標普全球製造業採購經理指數(PMI)終值等。

央行動態方面，人民銀行周三(20日)將公布內地11月一年期、五年期貸款市場報價利率(LPR)。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指，考慮到年底前，推動金融機構加大實體經濟支持、增量財政政策實施等，資金面可能存在波動，為做好跨周期調節，不排除人行再度調降存款準備金率。

日本央行行長植田和男周一(18日)將舉行新聞發布會，這是自特朗普贏得美國大選以來，植田首次直接談論貨幣政策。市場正密切關注其言論，以尋找日央行進一步加息的線索，目前市場對日央行加息時間是下月還是明年1月仍存在分歧。

此外，歐洲銀行行長拉加德將於周二(19日)發表講話，在上月進行年內第三次減息後，歐洲央行官員開始討論更寬鬆的政策前景，目前市場普遍預計歐央行在12月仍會減息。

財金界另一頭等大事是人工智能晶片霸主英偉達將於周四(21日)公布2025財年第三季業績。市場預期季內收入330.8億美元，按年增加83%；經調整淨利潤184.6億美元，按年增加84%。此前其新批准的500億美元回購計劃進展料續引來市場關注。

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