市建局：推動舊區更新不能集中照顧私人市場商業考慮

市建局早前決定收回九龍城啟德道/沙浦道發展計劃招標，並研究自行發展。市建局行政總監韋志成發表網誌表示，在減息初期，借貸利率仍然高企；加上在準備推出招標時，物業市場的新盤庫存量仍然處於高水平，均有機會影響發展商入標的意欲。團隊在招標前已就發展商的商業考慮，作仔細研究，並修訂多項不影響項目規劃原意和裨益目標的招標條款，包括引入分期支付投標金額的安排、取消不適用的售樓管制，期望能提高項目招標的吸引力。

他指，市建局作為法定機構，考慮是否接納入標及批出標書，必須考慮公平原則以及依據既定程序處理。若市建局勉強批標，不但違反市建局應審慎理財的原則，若按一貫程序批標後公布標價，對當時已經相當低迷的樓市來說，只會是「雪上加霜」，而釋出的負面訊息，相信會進一步打擊物業的銷情，對提振物業市道沒有半點幫助。

市建局的宗旨是透過重整和重新規劃，並妥善運用舊區土地，改善舊區已建設環境和住屋水平，並應付社會發展不同的需要。所以在更新舊區時，以「規劃主導、地區為本」的方向策展項目，當中，除重建老舊失修的樓宇、興建成合乎現代標準的居所改善市民居住質素之外，項目亦必然會包括照顧社區需要的元素，尤其針對發展密度高、缺乏社區設施或設施已日久失修及水平已不合時宜的舊區。

他指，考慮到市建局推動市區更新的任務和目標，當局開展項目的決定，不能如私人發展商一樣，只集中考慮商業因素或個別項目的財政表現；相反，項目的更新成效、社區裨益、對房屋供應以至社會的整體影響，均在市建局考慮之列。因此，由市建局承擔自行興建這類不太受市場歡迎的重建項目，實屬責無旁貸。

市建局：自行發展成本可控

雖然市建局收回沙浦道項目的招標，對其現金流有短期的壓力，然而，舊區更新是一項長期工作，他認為只要做好規劃，調整其他重建項目的推展步伐和進程，問題應可處理。

目前團隊已着手研究由市建局自行發展項目，當中已考慮需要獨力承擔的發展成本及各方面的風險。事實上，建築費用只佔總成本（即收購開支和建築費）不到4成，而建築開支亦只會分階段支付，對市建局現金流的壓力，屬可控的範圍。再者，自行發展項目日後出售住宅及營運商場，將會為市建局帶來收益，改善將來現金流的狀況，支持市建局推展其他舊區更新項目。