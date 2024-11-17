鄧建初：聯儲局出爾反爾　12月減息會否出現？

美國總統選舉塵埃落定，共和黨特朗普在民調落後之下，反而輕勝民主黨賀錦麗，印證民調多是由當屆執政黨所控制，水份成數甚高。初哥寧信真金白銀落注的莊家賭盤，果然有效。

除了輸掉總統寶座外，連一向有制衡作用之參眾兩院選舉，民主黨也一併敗北。輸得落花流水，箇中原因或與拜登政府執政時期的表現有莫大關係。最致命的是以巴戰爭，提供武器，任由以色列狂轟濫炸手無寸鐵的當地市民，連救人的醫護人員也不放過，慘不忍睹。人神共憤情況下，惟有用手上一票，選出了涉及犯罪嫌疑，面臨被起訴的特朗普。

鮑威爾自食其言，出爾反爾，以政治任務幫執政黨提高勝算，吼準時機，於今年9月在通脹未低過2%之時，強行大減半厘息。其理據是通脹趨勢向下，可以開始減息，並在10月再減0.25厘，不過無濟於事，難以力挽狂瀾。上週四經濟數據顯示通脹仍揮之不去，預示未來減息空間不大，印證9月份數據應是用會計撥數方式，巧妙地將高通脹數字延遲兩個月。待大選後才撥亂反正，剛好上週四公布數據還原基本面。

特朗普將於明年1月10日就任總統，其政綱力主減息。鮑威爾為求討好特朗普，料在12月議息會議，再減0.25厘，以求繼續連任聯儲局主席。是否如此，到時便分知曉。

資深股評家 鄧建初

（縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。）