10月本港商廈租賃成交顯著上升　觀塘空置率創年內新低

據中原(工商舖)最新統計，10月商廈市場錄得約526宗租賃成交，涉及樓面面積約156萬方呎，分別較9月約446宗及約108萬方呎，增加約17.9%與約44.2%，港島及九龍整體甲級商廈空置率都回落，並以東九龍下跌幅度更大，其中，觀塘空置率按月遞減約1.87個百分點至11.07%，創年內新低。

該公司寫字樓部董事陳雁樓表示，10月商廈市場錄得租賃成交及涉及樓面面積，較去年同期分別大幅上升約26.4%及約50.5%，反映整體商廈吸納情況理想，企業擴充樓面態度亦轉趨積極。上月市場錄得較為矚目的大手租務成交，如金管局以呎租約58港元承租九龍站環球貿易廣場22樓、25樓及27樓共3層樓面，面積共約10.8萬方呎，涉及月租約626.4萬元。

至於甲廈空置率方面，10月九龍區整體空置率錄得約13.48%，按月下跌約0.51個百分點。當中，觀塘錄得的比率為今年該區最低，而九龍灣亦同見改善，最新空置率錄得約24.47%，按月跌約1.14個百分點。而尖沙咀空置率最新錄得約8.52%，按月微升0.13百分點，按年同期比較則跌0.67個百分點。

至於港島區，上月空置率整體錄得約12.34%，按月下降約0.07個百分點，而與去年同期約11.8%相比，則上升約0.54個百分點，個別核心區則錄有顯著改善迹象，其中銅鑼灣10月錄得空置率約8.8%，按月及按年分別下跌約0.49及約0.53個百分點，而金鐘區仍為港島區空置率最低地區，最新錄得約7.51%，按年改善幅度達2.09個百分點。

陳稱，受惠於息口下調和較早前股市走勢強勁等利好因素，本地商業氣氛回暖，令寫字樓租賃個案有明顯增加，而最新一份《施政報告》亦繼續大力發展「總部經濟」，吸引海外及內地公司來港設立總部或分部，相信相關政策可有效激活本地寫字樓租賃市場，加上最新美聯儲局於11月再度減息，對整體營商環境而言有推動作用，相信租務市場會維持活躍，對後市抱審慎樂觀態度。