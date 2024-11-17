接管人標售太子及佐敦兩批物業　市值共約3.5億

第一太平戴維斯承接管人命，代理公開招標出售坐落太子的太子道西90至94號大華大廈地下F舖，1至4樓全層及天台部分，以及佐敦偉晴街14至42號偉晴閣地下5至6號舖及1樓全層，兩項物業估值合共約3.5億港元。

上述銀主物業截標日期為2025年2月21日，連同現有租約或交吉出售。大華大廈招標出售部分的總建築面積約21,200方呎，1樓至4樓每層建築面積約5,000方呎。物業門面約77.6呎面向太子道西，另外約61呎面向荔枝角道。

此外，物業設有獨立電梯大堂，直達1至4樓。現時主要由護老院租用，最多可收納237人(根據社署長者資訊網)。物業距離太子港鐵站僅需步行3分鐘。

偉晴閣招標出售部份總建築面積約11,600方呎，地舖部分面積約1,600方呎；而一樓全層面積約10,000方呎。現時物業主要由護老院承租，最多可收納124人(根據社署長者資訊網)。物業另設獨立大堂直達1樓，現有租約至2031年(連續租權)，未來幾年可提供穩定租金收入。物業距離柯士甸港鐵站約4分鐘步程。

第一太平戴維斯投資部資深董事方詠清表示，是次出售的兩項物業中的護老院均可收納120人以上，是區內規模較大的同類物業。隨著香港人口老化問題日益嚴重，護老院需求亦不斷增長，銀髮市場有價有市。